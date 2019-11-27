Питание от прыщей: полезные продукты для идеальной кожи

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Многие диетологи говорят, что помимо косметики и процедур у врача, чтобы иметь возможность похвастаться здоровой и чистой кожей, необходимо организовать специальный рацион. В частности, в нем должны присутствовать следующие продукты.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки богаты цинком, который отвечает за контроль выделения кожного сала. Используй семечки тыквы, как перекус. Помимо работы с кожей, они еще очень полезны для фигуры и волос.