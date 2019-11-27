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Питание от прыщей: полезные продукты для идеальной кожи

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Питание от прыщей: полезные продукты для идеальной кожи
09:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Наша кожа – самый большой орган в нашем теле, это сложная экосистема, состоящая из нескольких слоев.

  • 1

    Многие диетологи говорят, что помимо косметики и процедур у врача, чтобы иметь возможность похвастаться здоровой и чистой кожей, необходимо организовать специальный рацион. В частности, в нем должны присутствовать следующие продукты.

    Тыквенные семечки

    Тыквенные семечки богаты цинком, который отвечает за контроль выделения кожного сала. Используй семечки тыквы, как перекус. Помимо работы с кожей, они еще очень полезны для фигуры и волос.

  • 2

    Темный шоколад

    Черный шоколад также богат цинком, который очень нужен проблемной коже. Кроме того, шоколад работает, как природный антидепрессант. А хорошее настроение – обязательное условие в лечении всего, чего угодно. В том числе, и прыщей.

  • 3

    Брокколи

    Брокколи – обязательный продукт в рационе девушки, которая хочет иметь красивую, чистую и упругую кожу. Этот овощ богат витаминами А, В и К, которые в комплексе нужны для полноценного ухода за проблемной кожей.

  • 4

    Инжир

    В инжире можно найти огромное количество магния, который необходим для того, чтобы избавиться от прыщей. Помимо того, инжир – это вкусно и полезно. Он с легкостью может заменить десерт.

  • 5

    Коричневый рис

    Коричневый рис работает, как абсорбент и источник клетчатки. Его роль в уходе за проблемной кожей сложно переоценить, так как он уменьшает воспалительные процессы.

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Здоровье, Прыщи, Идеальная кожа, Советы медиков.
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