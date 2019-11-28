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Четверг, 28.11.2019
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Медики назвали виды сахара и их влияние на организм

Медики назвали виды сахара и их влияние на организм
01:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Разнообразные сахара имеют различное влияние на уровень сахара в крови.

Глюкоза, фруктоза, сахароза или лактоза: есть разные типы сахара, которые имеют по-разному сладкий вкус. Их общая черта – калорийность: как и все углеводы, сахара дают около 400 ккал на 100 грамм. Что касается уровня сахара в крови, то к примеру глюкоза увеличивает его быстрее, чем фруктоза.

Глюкоза. Представляет собой моносахарид, который содержится во фруктах, овощах и меде. Глюкоза является наиболее важным для нас сахаром, потому что она играет уникальную роль в обмене веществ: она образуется в виде сахара в крови, а также входит в состав многих других сахаров, таких как лактоза или сахароза.

Глюкоза для нашего организма - самый быстрый источник энергии. Ее побочный эффект: глюкоза заставляет уровень сахара в крови повышаться быстрее, чем обычный столовый сахар, и способствует развитию кариеса. В пищевой промышленности глюкозу производят из кукурузного или картофельного крахмала и добавляют не только в сладости, но и в другие продукты (кетчуп, колбаса).

Фруктоза. Также является простым сахаром и, несмотря на свое название, встречается не только во фруктах. Столовый сахар на 50 процентов состоит из фруктозы в связанной форме.

В печени фруктоза превращается в глюкозу. В то же время в отличие от глюкозы фруктоза не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. Тем не менее, не следует постоянно прибегать к фруктозе в качестве подсластителя – в большом количестве она способствует ожирению внутренних органов и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кроме того, часто наблюдается нарушение всасывания фруктозы или непереносимость фруктозы. Около 20 процентов взрослых и почти треть детей страдают от непереносимости фруктозы. Как и глюкоза, фруктоза также обладает кариогенным эффектом, который вызывает кариес.

Галактоза. Галактоза является компонентом лактозы, присутствует в молоке и молочных продуктах, таких как йогурт, а также в соевом соусе, белом и красном вине. Этот моносахарид значительно менее сладок, чем фруктоза и глюкоза.

Тагатоза. Также является моносахаридом. В промышленных масштабах производится из галактозы, в естественном виде встречается в некоторых фруктах (яблоки, апельсины, ананасы, изюм, финики), какао и горячих молочных продуктах. Этот тип сахара почти такой же сладкий, как обычный сахар, но не приводит к развитию кариеса. В тонкой кишке тагатоза усваивается только на 20 процентов, поэтому по сравнению с другими сахарами оказывается менее калорийной.

Лактоза. Она является дисахаридом: состоит из одной молекулы глюкозы и галактозы. Лактозу называют молочным сахаром: в естественном виде она встречается в молоке и молочных продуктах. Лактоза медленно повышает уровень сахара в крови, но ей присущ кариогенный эффект.

Лактоза оказывает благотворное влияние на пищеварение и кишечные бактерии, - но при условии, что нет непереносимости. Такая непереносимость обусловлена недостатком фермента лактазы: при этом, употребляя молоко, люди сталкиваются с болями и спазмами в животе, диареей, тошнотой.

Изомальтулоза. Еще один дисахарид: состоит из глюкозы и фруктозы, похож на столовый сахар. Изомальтулоза была впервые одобрена в качестве нового продукта питания в ЕС в 2005 году, она является натуральным компонентом экстракта меда и сахарного тростника.

Изомальтулоза метаболизируется медленно, и рост уровня сахара в крови из-за нее также оказывается медленным. Считается, что кариеса изомальтулоза не вызывает.

Мальтоза. Этот тип сахара образуется при расщеплении крахмала – например, при переваривании в организме человека крахмалистой пищи, а также при проращивании картофеля или зерновых (для изготовления пива). Подобно фруктозе и глюкозе, мальтоза также может быть доступна в чистом виде. Она используется в производстве хлебобулочных изделий, напитков и других продуктов, которым придают карамельный вкус.

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Сахароза. Обычный белый столовый сахар является самым популярным подсластителем и наиболее распространенным типом сахара в еде. Сахароза - это дисахарид, состоит из равных частей глюкозы и фруктозы. Она естественным образом встречается в тростнике и репе и извлекается из них. Химической разницы тростниковым и свекольным сахаром нет.

В наши дни сахар почти вездесущ, он скрыт во многих продуктах, и потребление сахара современными людьми, прежде всего, жителями мегаполисов, оценивается врачами как чрезмерное и ассоциированное с вредными последствиями в виде ожирения, метаболических нарушений и диабета, разрушения зубов и костей.

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Сахар, Виды сахара, Влияние сахара.
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