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Какую воду нужно пить: теплую или холодную?

Какую воду нужно пить: теплую или холодную?
15:45 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вода – это основа нашего ежедневного существования. Это источник здоровья и жизни. Собственно, вода и есть жизнь.

О пользе воды было сказано довольно много, однако мало кто знал, что теплая вода гораздо полезнее, нежели холодная. Эксперты назвали 4 основных причины, по которым следует отдать предпочтение именно теплой воде.

Теплая вода обладает целительными свойствами, которые позитивно влияют на весь организм.

Пищеварительный тракт лучше переваривает, расщепляет и усваивает пищу именно тогда, когда человек в достаточном количестве употребляет теплую воду. Холодная жидкость в этом случае действует наоборот, то есть процессы замедляются, а также затвердевают жиры.

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Относительно дыхательной системы воздействие теплой воды способствует избавлению от неприятного ощущения сухости в ротовой полости, а также смягчению связок. Холодная вода провоцирует накопление слизи, а также воспалению горла.

Кровеносная система позитивно реагирует на теплую воду. В организме улучшается кровообращение, расширяются сосуды.

Что касается нервной системы, теплая вода снимает спазмы и болевые ощущения в области головы, в то время, как холодная вода способствует развитию головных болей.

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Вода, Здоровье, Холодная вода, Теплая вода, Поелзная вода, Какую воду нужно пить.
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