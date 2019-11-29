Самые полезные продукты для красоты волос и ногтей

Для укрепления ногтей, волос и зубов часто используют специальные витаминные комплексы, принимают препараты и даже ходят лечить к специалистам разные недуги, связанные со здоровьем этих частей. Прежде, чем все это проделывать, нужно разобраться в своем рационе. Ведь от еды прежде всего и зависит состояние ногтей, волос и зубов. И они первые реагируют на нехватку в меню тех или иных продуктов.
Лосось
Если ваши ногти и волосы слишком сухие – это может быть связано с нехваткой витамина B12. А самый лучший способ поднять его уровень в организме до приемлемого, начать чаще употреблять в пищу жирную рыбу. Лучшим рецептом здесь будет лосось в любом виде. В нем также много витамина D, который ускоряет рост ногтей и усиливает их прочность.
Яйца
Всем давно известно, что яйца – отличный источник белка, а также других не менее важных витаминов и минералов. Весь этот набор как нельзя лучше влияет на здоровье. Кроме того, именно в блюдах из яиц их концентрация и сочетание таковы, что можно только с их помощью подтянуть состояние маникюра.
Овсянка
Не только овсяная каша, но любой завтрак из цельных зерен вроде коричневого риса и гречки наполнен биотином и белком. Именно эти компоненты составляют основу здоровых ногтей, а также хороши для укрепления волос.
Красное мясо
Кроме того, что в красном мясе очень много белка, оно содержит ударную дозу железа – главный компонент здоровья ногтей. Так что для вегетарианцев у нас плохие новости – отсутствие в рационе красного мяса может серьезно отразиться на состоянии волос, зубов и ногтей. Они будут разрушаться от недостатка питательных веществ, если не заменить мясо адекватным аналогом.
Черника
Повреждения и воспаления в клетках ногтей отлично нейтрализуются с помощью антиоксидантов. А ударную дозу этих веществ можно получить из черники. Она на сегодняшний день является самым богатым антиоксидантами продуктом. При этом есть ее можно не только в сыром виде как ягодный десерт. Множество рецептов позволяют подвергать ее термообработке, делать соусы и джемы. При этом антиоксиданты все равно действуют.
Шпинат
Салаты, в особенности темно-зеленого цвета, насыщены кальцием и железом. В них также много антиоксидантов, которые отлично укрепляют ногти. Все это в полной мере относится к шпинату, который почему-то не слишком любят использовать в домашней кулинарии. А между тем, например, стейк со шпинатом – это практически идеальное средство для волос и ногтей, поскольку содержит именно те полезные вещества, которые им нужныФасоль
Если вы принимаете витамин биотин в таблетках, чтобы укрепить волосы, ногти и зубы, то вам стоит знать об их природном заменителе. Биотином богаты бобовые. Именно их рекомендуют есть больше, когда организм ослаблен, наблюдаются ломкость ногтей и выпадение волос. Так что если вы не любили красную фасоль, то самое время освоить несколько рецептов и начать уже ее любить.