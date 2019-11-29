Самые полезные продукты для красоты волос и ногтей

1 Для укрепления ногтей, волос и зубов часто используют специальные витаминные комплексы, принимают препараты и даже ходят лечить к специалистам разные недуги, связанные со здоровьем этих частей. Прежде, чем все это проделывать, нужно разобраться в своем рационе. Ведь от еды прежде всего и зависит состояние ногтей, волос и зубов. И они первые реагируют на нехватку в меню тех или иных продуктов. Лосось Если ваши ногти и волосы слишком сухие – это может быть связано с нехваткой витамина B12. А самый лучший способ поднять его уровень в организме до приемлемого, начать чаще употреблять в пищу жирную рыбу. Лучшим рецептом здесь будет лосось в любом виде. В нем также много витамина D, который ускоряет рост ногтей и усиливает их прочность.

2 Яйца Всем давно известно, что яйца – отличный источник белка, а также других не менее важных витаминов и минералов. Весь этот набор как нельзя лучше влияет на здоровье. Кроме того, именно в блюдах из яиц их концентрация и сочетание таковы, что можно только с их помощью подтянуть состояние маникюра.

3 Овсянка Не только овсяная каша, но любой завтрак из цельных зерен вроде коричневого риса и гречки наполнен биотином и белком. Именно эти компоненты составляют основу здоровых ногтей, а также хороши для укрепления волос.

4 Красное мясо Кроме того, что в красном мясе очень много белка, оно содержит ударную дозу железа – главный компонент здоровья ногтей. Так что для вегетарианцев у нас плохие новости – отсутствие в рационе красного мяса может серьезно отразиться на состоянии волос, зубов и ногтей. Они будут разрушаться от недостатка питательных веществ, если не заменить мясо адекватным аналогом.

5 Черника Повреждения и воспаления в клетках ногтей отлично нейтрализуются с помощью антиоксидантов. А ударную дозу этих веществ можно получить из черники. Она на сегодняшний день является самым богатым антиоксидантами продуктом. При этом есть ее можно не только в сыром виде как ягодный десерт. Множество рецептов позволяют подвергать ее термообработке, делать соусы и джемы. При этом антиоксиданты все равно действуют.

6 Шпинат