Скачать
Пятница, 29.11.2019
Вопрос переходного правосудия на Донбассе: в "Голосе" напомнили о первоочередной задаче
Вопрос переходного правосудия на Донбассе: в "Голосе" напомнили о первоочередной задаче
Пролетела 250 км: Украина успешно испытала крылатую ракету (Видео)
Пролетела 250 км: Украина успешно испытала крылатую ракету (Видео)
Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
Динамо грозит вылет из Лиги Европы (Видео)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)

Самые полезные продукты для красоты волос и ногтей

Смотрите фото (8)
Самые полезные продукты для красоты волос и ногтей
01:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Они содержат все необходимые витамины.

  • 1

    Для укрепления ногтей, волос и зубов часто используют специальные витаминные комплексы, принимают препараты и даже ходят лечить к специалистам разные недуги, связанные со здоровьем этих частей. Прежде, чем все это проделывать, нужно разобраться в своем рационе. Ведь от еды прежде всего и зависит состояние ногтей, волос и зубов. И они первые реагируют на нехватку в меню тех или иных продуктов.

    Лосось 

    Если ваши ногти и волосы слишком сухие – это может быть связано с нехваткой витамина B12. А самый лучший способ поднять его уровень в организме до приемлемого, начать чаще употреблять в пищу жирную рыбу. Лучшим рецептом здесь будет лосось в любом виде. В нем также много витамина D, который ускоряет рост ногтей и усиливает их прочность.

  • 2

    Яйца

    Всем давно известно, что яйца – отличный источник белка, а также других не менее важных витаминов и минералов. Весь этот набор как нельзя лучше влияет на здоровье. Кроме того, именно в блюдах из яиц их концентрация и сочетание таковы, что можно только с их помощью подтянуть состояние маникюра.

  • 3

    Овсянка

    Не только овсяная каша, но любой завтрак из цельных зерен вроде коричневого риса и гречки наполнен биотином и белком. Именно эти компоненты составляют основу здоровых ногтей, а также хороши для укрепления волос. 

  • 4

    Красное мясо 

    Кроме того, что в красном мясе очень много белка, оно содержит ударную дозу железа – главный компонент здоровья ногтей. Так что для вегетарианцев у нас плохие новости – отсутствие в рационе красного мяса может серьезно отразиться на состоянии волос, зубов и ногтей. Они будут разрушаться от недостатка питательных веществ, если не заменить мясо адекватным аналогом. 

  • 5

    Черника

    Повреждения и воспаления в клетках ногтей отлично нейтрализуются с помощью антиоксидантов. А ударную дозу этих веществ можно получить из черники. Она на сегодняшний день является самым богатым антиоксидантами продуктом. При этом есть ее можно не только в сыром виде как ягодный десерт. Множество рецептов позволяют подвергать ее термообработке, делать соусы и джемы. При этом антиоксиданты все равно действуют.

  • 6

    Шпинат

  • 7

    Салаты, в особенности темно-зеленого цвета, насыщены кальцием и железом. В них также много антиоксидантов, которые отлично укрепляют ногти. Все это в полной мере относится к шпинату, который почему-то не слишком любят использовать в домашней кулинарии. А между тем, например, стейк со шпинатом – это практически идеальное средство для волос и ногтей, поскольку содержит именно те полезные вещества, которые им нужныФасоль

    Если вы принимаете витамин биотин в таблетках, чтобы укрепить волосы, ногти и зубы, то вам стоит знать об их природном заменителе. Биотином богаты бобовые. Именно их рекомендуют есть больше, когда организм ослаблен, наблюдаются ломкость ногтей и выпадение волос. Так что если вы не любили красную фасоль, то самое время освоить несколько рецептов и начать уже ее любить. 

Почему так важно включить в рацион морские водоросли

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Здоровье, Ногти, Волосы, Витамины для роста волос, Красота волос и ногтей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
02 Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
03 Прекрасная пара: Влад Яма снялся в фотосессии со своей любимой женой (Фото)
04 Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
05 Продукты, которые облегчать "жизнь" вашей печени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Минфин погасил почти все ОВГЗ в евро
Минфин погасил почти все ОВГЗ в евро
Бактерии тоже страдают: найдена еще одна опасность бедности
Бактерии тоже страдают: найдена еще одна опасность бедности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь