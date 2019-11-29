Очень таки полезный: целебные свойства тмина

Новости шоу бизнеса:Исследования показали, что тмин спасает от атеросклероза и воспаления.

Американские ученые из Центрального технологического научно-исследовательского института провели ряд исследований и выяснили: тмин способен бороться с микробами, помогает справиться с высокой температурой, болевыми ощущениями и обладает высокой концентрацией антиоксидантов.

Не секрет, что формы кислорода, известные как свободные радикалы, провоцируют окислительный стресс. Это приводит к нарушению нормального течения ряда процессов, развитию атеросклероза, нейродегенеративным недугам, воспалению в организме, раку и преждевременному старению. В свою очередь, антиоксиданты позволяют снизить степени влияния окислительного стресса.

В ходе анализа эксперты выявили большое содержание полезных фенольных соединений – антиоксидантов в тмине и его способность полностью защитить от повреждений ДНК.

Также в нетрадиционной медицине горький тмин применяется для нормализации работы желудочно-кишечного тракта, в качестве отхаркивающего, мочегонного, заживляющего и тонизирующего средства.