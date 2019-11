Что таит в себе пакетик семечек: почему не стоит употреблять это лакомство

Новости шоу бизнеса:Семечки - один из самых популярных снеков в нашей стране.

Пакетик семечек поможет поддержать беседу, развлечь гостей, сопроводит просмотр фильма. Вот только любое лакомство хорошо в меру, в том числе и семена подсолнуха.

Врач-диетолог напоминает о калорийности этого лакомства: в ста граммах семечек содержится более 600 калорий! Пятисотграммовый пакетик, который в любом магазине стоит на самом виду, содержит, таким образом, 3 000 калорий! Это превышает дневную норму потребления калорий, даже если вы ничего, кроме содержимого этого пакетика, не употребите ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин.

Думаете, сложно осилить полкило семечек в день? Добровольцы из контрольной группы, которая принимала участие в эксперименте в Лондонской диетологической клинике в 2016 году, потребляли ежедневно в течение двух недель по 300 граммов семечек, дополняя ими рацион в 1 500 калорий. В результате средняя прибавка веса в этой группе составила за 14 дней 1 200 граммов, учитывая, что за достаточной двигательной активностью испытуемых тщательно следили исследователи. Объяснение простое: если организм не может использовать полученные им калории, он хранит их в виде жира. Потребность в калориях зависит от нескольких факторов, включая пол, возраст и уровень активности. В среднем это от 1 500 до 2 000 калорий. И тут семечки могут нанести неприятный удар по состоянию всех систем организма.

Джоди Бреверман в исследовании, посвященном опасности избыточного потребления семян подсолнуха (What are the dangers of eating too many sunflower seeds), приводит данные, полученные в результате ряда исследований Американской кардиологической ассоциацией. Они гласят, что злоупотребление семечками (ежедневно более 100 граммов) может вызывать переизбыток натрия в организме, что влечет, помимо излишнего веса, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы сердца, панкреатит, язву желудка и прочие серьезные неприятности со здоровьем. Семечки также служат источником насыщенных жирных кислот, а их избыток, в свою очередь, угрожает привести к скачку уровня нездорового липопротеина низкой плотности или холестерина.

Ученые из медицинского центра Университета Вашингтона приравнивают полстакана семечек по калорийности к стограммовой плитке шоколада, а целый стакан — к большой порции свиного шашлыка. Еще одна угроза для человека таится в способности шелухи семян подсолнуха абсорбировать тяжелые металлы, в частности кадмий, из почвы и воздуха, куда эти отравляющие вещества попадают из воздуха, наполненного выхлопными газами и отходами промышленных предприятий. Ежедневное пополнение такими ядами всех систем нашего организма может за пару лет подорвать здоровье даже физически крепкого человека — в этом случае стакан отравленных семечек можно приравнять к пачке сигарет.

В 150 граммах семян подсолнечника содержится около 1,6 миллиграмма фосфора, что составляет 232 процента от рекомендуемого ежедневного потребления. Те же 150 граммов семечек обеспечивают 111 микрограммов селена, что составляет более 200 процентов от его рекомендуемого ежедневного потребления. А неконтролируемое потребление этих элементов крайне опасно. Фосфорная избыточность может привести к излишку кальция и заболеваниям почек, избыток селена грозит выпадением волос, расслоением ногтей, высыпаниями на коже, усталостью, апатией и раздражительностью, а в особо тяжелых условиях даже может закончиться летальным исходом.

У заядлых любителей семечек неизбежно портятся зубы — шелуха наносит вред зубной эмали, если вы привыкли лузгать неочищенные семена. И в результате вы гарантированно получите кариес. Певцы и артисты, заботящиеся о своих голосовых связках, не употребляют семечки даже в минимальных количествах: считается, что семена подсолнуха очень вредят голосовым связкам. Под сомнение поставлено (но не опровергнуто окончательно) мнение некоторых врачей, что семечки могут стать причиной воспаления аппендикса.

Между тем богатые здоровыми жирами и хорошим источником клетчатки, белка, железа, витамина Е и нескольких витаминов группы В, семена подсолнечника могут быть здоровым дополнением к рациону. Семена подсолнечника являются богатым источником здоровых моно— и полиненасыщенных жиров, которые улучшают здоровье сердца. Но лучше употреблять их не чаще двух раз в неделю и не больше 100—150 граммов.