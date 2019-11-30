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Банановая кожура: почему стоит добавить в рацион

Банановая кожура: почему стоит добавить в рацион
15:38 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:По мнению диетолога, эта странная добавка в нашем рационе поможет похудеть и за считанные недели повысить качество сна.

Кожура содержит больше волокон, витаминов B5 и C, чем сам банан.

Известный диетолог из Австралии Сьюзи Беррелл (Susie Burrell) призывает людей не выбрасывать банановую кожуру в мусорный бак, как мы это делаем регулярно. Оказывается, эта часть фрукта тоже может употребляться в пищу.

Более того, банановая кожура поможет нам лучше спать, сделает кожу более красивой и даже поспособствует уменьшению лишнего веса. Сьюзи утверждает, что банановая кожура сделает более питательным любой смузи и более вкусной выпечку. За счёт её употребление в пищу в рационе человека появляется большее количество полезных нутриентов.

"С помощью банановой кожуры вы сможете повысить общее количество клетчатки в рационе не менее чем на 10%, так как в ней содержатся диетические волокна, - пишет в своем блоге Сьюзи. - Также на 20% увеличится приём витамина Б6 и витамина С. Повысится содержание калия и магния в диете. При этом вовсе не обязательно поедать саму банановую кожуру в том виде, в котором она есть, лучше её приготовить, чтобы она стала более мягкой, а часть нутриентов более легко усваивалась организмом".

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Диетолог подчеркивает, что выбирать кожуру надо по цвету. В частности, ярко-желтая кожура, в которой содержатся более высокая пропорция антиоксидантов, имеет противораковое воздействие. В зелёной кожуре неспелых бананов много аминокислоты триптофана, которая помогает быстрее погружаться в сон. Кроме того там содержатся полезная разновидность крахмала, положительно влияющая на здоровье кишечника.

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Питание, Здоровье, Банан, Банановая кожура.
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