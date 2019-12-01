Как избавиться от крепатуры после тренировок

Новости шоу бизнеса:Речь идет о крепатуре, которая может на несколько дней выбить человека из колеи.

Рано или поздно каждый человек испытывает на себе неприятные последствия слишком активных трудовых выходных на даче или чересчур интенсивных тренировок в спортзале.

Крепатура – это болезненные ощущения в мышцах, которые возникают по причине накопления в них токсинов, а именно молочной кислоты. Она появляется в мышцах при непривычной для организма физической нагрузке. Также крепатура может быть связана с самыми разными микротравмами, которые возникают во время тренировки (например, растяжением мышц и т.д.).

Крепатура – это не болезнь, через несколько дней она обязательно пройдет. Однако физический дискомфорт, который она доставляет человеку, может быть довольно существенным и повлиять на общее состояние и работоспособность. Если терпеть нет сил, лучше прибегнуть к определенным средствам борьбы с проявлениями крепатуры.

Средства помощи при крепатуре следующие:

1. Физическая активность. Как ни странно, это первый метод борьбы с крепатурой. Он довольно действенный, но весьма болезненный, человеку нужно пересилить себя и побороть болевые ощущения. Больные мышцы необходимо заставить снова потрудиться, они придут в тонус, и дискомфорт скоро уйдет. Не стоит слишком интенсивно заниматься, но небольшая зарядка или бег помогут спасти ситуацию. Физические упражнения улучшат кровообращение, что будет способствовать быстрому уходу токсинов из организма.

2. Тепло. Улучшить кровообращение помогут теплые компрессы, приложенные к самым болезненным участкам тела. Также спасет ситуацию принятие теплой ванны, это будет и приятно, и полезно. После подобных процедур неприятные ощущения в мышцах уйдут или станут менее заметными.

3. Массаж. Данный метод помогает быстро вывести токсины из мышц путем тактильного контакта с ними. Массаж – очень эффективный способ борьбы с крепатурой, но довольно болезненный. Человек должен решить, что для него лучше: потерпеть один раз интенсивную боль, или несколько дней менее выраженные болевые ощущения. После удачного сеанса массажа от крепатуры не останется и следа уже на следующий день.

4. Питание. Все в человеческом организме взаимосвязано, и правильное питание поможет быстрее забыть о крепатуре. Для облегчения боли в мышцах нужно есть продукты, в которых содержится витамин А, С, Е, пить зеленый чай. Кроме того, необходимо соблюдать особый питьевой режим: выпивать до 2-3 литров жидкости в сутки, тогда токсины выведутся быстрее. Лучше всего пить фреши или воду без газа.

Профилактика и лечение крепатуры

Можно ли не допустить развития крепатуры? Можно, для этого мышцы нужно подготовить к предстоящей нагрузке. Перед тренировкой или дачными работами следует сделать разминку, после окончания активности принять контрастный душ. Также необходимо пить много жидкости после тренировки.

Если ничего не предпринимать, крепатура обычно держится около 3-х суток. Если мышцы болят довольно сильно и долго, стоит обеспокоиться и обратиться за консультацией к врачу: возможно, они были повреждены, и их нужно восстанавливать с помощью медицинских процедур и средств.

С болевым синдромом при крепатуре помогут справиться специальные мази местного применения или же обычные обезболивающие. Но если есть возможность справиться без лекарств, нужно это сделать.

Крепатура – это признак того, что время было проведено активно в физическом плане. Если давать нагрузку мышцам постоянно, они очень быстро адаптируются и не будут болеть.