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Как облегчить состояние при артрите

Как облегчить состояние при артрите
12:09 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Артриты могут иметь инфекционно-аллергическое, травматическое, метаболические, дистрофическое, реактивное и иное происхождение.

Артриты объединяют группу воспалительных поражений суставов различного генеза, в которые вовлекаются синовиальные оболочки, капсула, хрящ и другие элементы сустава.

Симптомы артритов: артралгия, припухлости, выпоты, гиперемия и локальное повышение температуры, нарушение двигательной функции, деформации суставов.

Уменьшить боли и воспаление при артритах помогут натуральные средства.

Рецепт 1

Требуется: 1 ст. л. корня и листьев лопуха, 1 ст. л. цветков бузины, 1 ст. л. листьев крапивы двудомной, 1 ст. л. корня петрушки, 1 ст. л. коры ивы, 200 мл кипятка.

Приготовление. 1 ст. л. измельченного сбора заварить кипятком, кипятить в течение 5 минут, на слабом огне. Охладить. Процедить.

Применение. Пить по 400 г отвара в день.

Рецепт 2

Требуется: 1 ст. л. травы звездчатки средней, мокрица, 1 ст. л. корня и листа лопуха, 200 мл кипятка.

Приготовление. 1 ст. л. смеси залить кипятком, настоять, укутав, в течение 4 часа, процедить.

Применение. Принимать по 50 г 4 раза в день до еды.

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Рецепт 3

Требуется: 1 ст. л. грыжника душистого (свежей травы), 1 ст. л. корневища с корнями горечавки желтой, 1 ст. л. корня лопуха, 500 мл кипятка.

Приготовление. 1 ст. л. смеси залить кипятком, настоять в течение 1 часа. Процедить.

Применение. Пить по 30 г 3–4 раза в день.

Рецепт 4

Требуется: 1 ст. л. сухой травы фиалки душистой (или трехцветной), 1 ст. л. корня лопуха, 1 ст. л. листьев черной смородины, 1 ст. л. листьев крапивы двудомной, 400 мл кипятка.

Приготовление. 2 ст. л. смеси залить кипятком, настоять, укутав, в течение 1 часа, процедить.

Применение. По 1–2 ст. л. 3–4 раза в день.

Рецепт 5

Требуется: 1 ст. л. травы душицы, 2 ст. л. листьев мать-и-мачехи, 2 ст. л. плодов малины, 2 ст. л. корня лопуха, 400 мл кипятка.

Приготовление. 2 ст. л. сбора залить кипятком. Кипятить в течение 5-10 минут. Процедить.

Применение. Пить по 100 г горячего отвара 3–4 раза в день.

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Рецепт 6

Требуется: 2 ст. л. травы багульника, 2 ст. л. листьев брусники, 2 ст. л. цветков ромашки аптечной, 2 части корня лопуха, 2 ст. л. травы череды, 500 мл кипятка.

Приготовление. 2 ст. л. смеси залить кипятком, кипятить в течение 10 минут. Настоять в течение 30–40 минут. Процедить.

Применение. Пить по 30 г 3 раза в день после еды.

Рецепт 7

Требуется: 2 ст. л. травы багульника, 1 ст. л. жостера (крушины слабительной), 2 ст. л. травы и цветков зверобоя, 1 ст. л. чая почечного, 1 ст. л. травы и цветков тысячелистника, 2 ст. л. хвоща полевого, 2 ст. л. корня лопуха, 500 мл кипятка.

Приготовление. 2 ст. л. сбора залить кипятком, настоять в течение 5–6 часов. Процедить.

Применение. Пить по 100 г 3 раза в день перед едой в теплом виде.

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Здоровье, Артрит, Советы медиков, Как облегчить состояние при артрите.
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