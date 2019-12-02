Не только приятный вкус, но и масса полезных свойств: почему стоит есть креветки

Новости шоу бизнеса:Состав креветок богат легкоусвояемыми белками, содержащими множество необходимых человеческому организму аминокислот.

Не многие знают, что креветки обладают не только нежным приятным вкусом, а и массой полезных свойств, необходимых для поддержания здоровья человека.

Врачи рекомендуют налегать на креветки, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем.

Малоизвестные полезные свойства креветок:

1. Очищение сосудов. Эксперты уверенны, что креветки негативно влияют на холестериновые клетки и другие виды токсических для организма веществ. Поэтому их советуют употреблять чаще, чтобы кровеносная система работала без перебоев.

2. Укрепление иммунитета. В медицинской практике было установлено, что регулярное употребление креветок улучшает состояние иммунной системы, активизируя ее процессы. В итоге, человек, любящий креветки, обеспечивает себе крепкий иммунитет и реже болеет простудными заболеваниями.

3. Помощь в похудении. Креветки — отличный источник белка, а это вещество быстро утоляет голод и возможность сорваться с диеты сокращается.

4. Повышение потенции. Практически все морепродукты относятся к группе афродизиаков, креветки — не исключение. По мнению медиков, особенно они полезны мужчинам с ослабленной потенцией.

5. Успокоение. Благодаря порции креветок или любого блюда, приготовленного с этим продуктом, можно успокоить свои нервы. Еще лучше кушать креветки в качестве профилактики стрессов, депрессий и других недугов психики, вызванных «растрепанными» нервами.

6. Улучшение состояния кожи, волос и ногтей. Креветки способны повлиять на внешний вид человека, потому что являются природным антиоксидантом, который восстанавливает все внутренние обменные процессы и предупреждает преждевременное старение организма.

7. Нормализация работы щитовидной железы и, как следствие, налаженное производство гормонов. В креветках содержится много йода, который необходим для полноценной работы щитовидки и эндокринной системы в целом.

Креветки являются мега-полезным продуктом, но, к сожалению, их стоимость слишком высока для многих. В любом случае медики не рекомендуют экономить на своем здоровье и если возможность покупать креветки пару раз в неделю у вас есть, то не отказывайте себе и своему организму в удовольствии. Тем более, что креветки — абсолютно гипоаллергенный продукт.