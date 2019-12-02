"Опасная" работа: профессии, которые провоцируют ожирение

Новости шоу бизнеса:Работа до поздней ночи приводит к плохим привычкам в еде.

Новое исследование, проведенное в Интернете консультативным агентством маркетинговых исследований Harris Interactive, показывает, что в профессиях, связанных с высоким уровнем стресса, более высокий процент работников страдает от лишнего веса.

Эксперты утверждают, что турагенты прилагают все усилия, чтобы угодить каждому клиенту, планируя и организовывая их поездки. Процесс включает в себя большую нагрузку и стресс, поскольку, помимо потребностей клиентов, турагенты всегда имеют еще и торговые цели, которых необходимо достичь.

Кроме того, на этой работе приходится часами сидеть, что не способствует поддержанию здорового веса. Так же как и турагенты, социальные работники проводят слишком много времени сидя. Они часто обедают на рабочих местах и почти никогда не имеют возможности выполнить физические упражнения.

Еще одна сидячая работа, которая включает в себя готовность всегда прийти на помощь другим. Эта работа связана с ежедневным слишком большим стрессом и тревогой, не говоря уже о классическом примере плохой привычки – обед прямо перед компьютером.

Также программисты проводят слишком много времени перед компьютером, и при этом имеют дело с большим напряжением. Они обычно работают до поздней ночи, что приводит к плохим привычкам в еде.