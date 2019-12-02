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Понедельник, 02.12.2019
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"Опасная" работа: профессии, которые провоцируют ожирение

"Опасная" работа: профессии, которые провоцируют ожирение
18:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Работа до поздней ночи приводит к плохим привычкам в еде.

Новое исследование, проведенное в Интернете консультативным агентством маркетинговых исследований Harris Interactive, показывает, что в профессиях, связанных с высоким уровнем стресса, более высокий процент работников страдает от лишнего веса.

Эксперты утверждают, что турагенты прилагают все усилия, чтобы угодить каждому клиенту, планируя и организовывая их поездки. Процесс включает в себя большую нагрузку и стресс, поскольку, помимо потребностей клиентов, турагенты всегда имеют еще и торговые цели, которых необходимо достичь.

Кроме того, на этой работе приходится часами сидеть, что не способствует поддержанию здорового веса. Так же как и турагенты, социальные работники проводят слишком много времени сидя. Они часто обедают на рабочих местах и почти никогда не имеют возможности выполнить физические упражнения.

Еще одна сидячая работа, которая включает в себя готовность всегда прийти на помощь другим. Эта работа связана с ежедневным слишком большим стрессом и тревогой, не говоря уже о классическом примере плохой привычки – обед прямо перед компьютером.

Ученые исследовали белок, который играет ключевую роль в процессах ожирения

Также программисты проводят слишком много времени перед компьютером, и при этом имеют дело с большим напряжением. Они обычно работают до поздней ночи, что приводит к плохим привычкам в еде.

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Питание, Здоровье, Ожирение, Работа, Профессия, Плохие привычки.
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