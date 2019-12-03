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Ягоды годжи: кому категорически нельзя есть суперфуд

Ягоды годжи: кому категорически нельзя есть суперфуд
06:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Существует ряд противопоказаний, при которых нельзя употреблять ягоды годжи.

Обилие минералов, витаминов и аминокислот в составе небольшого красного плода делает его уникальным оружием в борьбе с различными заболеваниями. Однако, важно не переборщить с дозировкой, чтобы не вызвать противоположный эффект.

Существует ряд противопоказаний, при которых нельзя употреблять этот тибетский суперфуд, а именно:

- повышенная температура;

- прием лекарств, понижающих артериальное давление;

- беременность и период кормления грудью;

- диарея и вздутие живота.

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Кроме того, ягоды годжи считаются сильным аллергеном, поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться со специалистом.

В ягодах содержится множество витаминов, полезных веществ и аминокислот, но также в состав плода входит химический элемент селена, превышение которого для организма может стать токсичным.

Помните, что дневная доза ягод годжи для взрослых должна составлять не более 30 граммов – 35-50 плодов, тогда вашему самочувствию не будет ничего угрожать.

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Годжи, Суперфуд, Ягоды годжи, Кому нельзя есть ягоды годжи, Свойства ягод годжи.
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