Ягоды годжи: кому категорически нельзя есть суперфуд

Новости шоу бизнеса:Существует ряд противопоказаний, при которых нельзя употреблять ягоды годжи.

Обилие минералов, витаминов и аминокислот в составе небольшого красного плода делает его уникальным оружием в борьбе с различными заболеваниями. Однако, важно не переборщить с дозировкой, чтобы не вызвать противоположный эффект.

Существует ряд противопоказаний, при которых нельзя употреблять этот тибетский суперфуд, а именно:

- повышенная температура;

- прием лекарств, понижающих артериальное давление;

- беременность и период кормления грудью;

- диарея и вздутие живота.

Кроме того, ягоды годжи считаются сильным аллергеном, поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться со специалистом.

В ягодах содержится множество витаминов, полезных веществ и аминокислот, но также в состав плода входит химический элемент селена, превышение которого для организма может стать токсичным.

Помните, что дневная доза ягод годжи для взрослых должна составлять не более 30 граммов – 35-50 плодов, тогда вашему самочувствию не будет ничего угрожать.