Какие осенние ягоды помогут укрепить здоровье

Новости шоу бизнеса:Ягоды – это просто огромное количество витаминов, которые помогут вам не только оздоровиться, но и укрепить иммунную систему.

Шиповник

Эти ягоды собирают в течение всего лета, но во многих регионах они начали дозревать только сейчас. Шиповник занимает лидирующие позиции по содержанию витамина С, обгоняя даже лимон и черную смородину. Кроме того, ягода очень благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень гемоглобина, понижает давление.

В основном сами ягоды не едят, из них делают варенье или полезный отвар. Сушеные плоды могут долго храниться, поэтому запасов хватит и до следующей осени.

Кизил

Растение нашло широкое применение не только в медицине, но и в кулинарии, ягоды можно употреблять как в сыром, так и в сушеном виде. Плоды начинают собирать перед первыми заморозками и чаще всего используют для приготовления джема или компота. В составе кизила также содержится много полезных витаминов, микроэлементов и органических кислот. Ягоды рекомендуют принимать при диабете и болезнях сердечно-сосудистой системы.

Калина

Ярко-красной ягоде сложно долго оставаться незамеченной, поэтому ее срывают раньше, чем она успевает полностью согреть, это и становится причиной ее горьковатого и терпкого вкуса. Но калина очень богата полезными веществами и недооценивать ее не стоит. С калины можно приготовить вкусный компот и варенье.

Рябина

Ближе к середине октября созревает черноплодная рябина. Большинство витаминов и полезных веществ содержатся в ее кожице. Но и сок черноплодки благоприятно влияет на здоровье, в частности, помогает нормализовать уровень сахара и холестерина в крови, а также борется с повышенным давлением.