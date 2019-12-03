Скачать
Вторник, 03.12.2019
Таможня в ноябре "сдала" в бюджет более 30 миллиардов
Таможня в ноябре "сдала" в бюджет более 30 миллиардов
Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники
Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Ученые назвали полезные свойства лимона
Ученые назвали полезные свойства лимона

Диетологи рассказали, как может вредить привычка пить чай с сахаром

Диетологи рассказали, как может вредить привычка пить чай с сахаром
03:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Чай с сахаром опасным врагом стройной фигуры.

Чай следует пить без добавления в жидкость сахара и сладостей. По словам медиков, привычка регулярно употреблять подслащенный чай вредит здоровым метаболическим процессам, провоцирует ожирение и болезни.

Диетологи считают чай с сахаром опасным врагом стройной фигуры. Медики поясняют, что быстрые углеводы из жидкости усваиваются организмом быстрее всего, что способствует резкому росту уровня глюкозы в крови. Постоянная привычка пить чай с сахаром ведет к развитию резистентности к инсулину и, как следствие этого неблагоприятного процесса, к появлению разного рода опасных нарушений в работе внутренних органов и систем, - в частности, к появлению избытка жировой ткани, предиабету и диабету второго типа.

Кроме того, сахар в чае (в черном) не дает организму усваивать из напитка витамин В1, жизненно необходимый для нормальной работы нервной системы.

Какие осенние ягоды помогут укрепить здоровье

Привычка пить сладкий чай может довести и до болезни Альцгеймера. Исследование группы американских ученых под руководством доктора Дуга Брауна завершилось вердиктом о том, что любители пить чай с добавлением сахара на 54% больше рискуют заполучить слабоумие. В частности, высокий риск возникновения болезни Альцгеймера был свойствен тем, кто добавлял к чаю две с половиной чайных ложек сахара. Этими же учеными было обнаружено, что при отказе от привычки добавлять в чай сахар человек может без дополнительных усилий избавиться от 1.5-2 килограммов лишнего веса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чаи, Чай с сахаром, Вред чая с сахаром, Свойства чай с сахаром, Вред для фигуры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
02 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
03 Эффектный выход: Джей Ло поразила нарядом на презентации фильма "Мошенницы"
04 Чемодан, вокзал, Россия: Зеленский подсказал, что делать пророссийским жителям ОРДЛО
05 "Слуги народа" определились с заменой Яременко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заявления об &quot;автономии&quot;: посла Венгрии вызвали в МИД
Заявления об "автономии": посла Венгрии вызвали в МИД
Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Рецепт дня: вкуснейшая запеканка с грибами и макаронами
Рецепт дня: вкуснейшая запеканка с грибами и макаронами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь