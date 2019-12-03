Субъективный возраст определяет ваше физическое и эмоциональное здоровье

Новости шоу бизнеса:Кроме хронологического возраста, который записан в паспорте ученые выделяют также субъективный возраст – то, как мы сами себя ощущаем.

Именно субъективный возраст влияет на наше физическое и эмоциональное здоровье. Профессор из Университета Монпелье Янник Стефан провел исследования относительно того, связан ли субъективный возраст и состояние здоровья человека.

Профессор изучил данные трех масштабных исследований, которые в целом охватывают более 17 000 участников. Большинство из них чувствовали себя на 15-16% моложе своего хронологического возраста, и это фактически улучшало их общее состояние здоровья и продолжительность жизни.

Эффект был зеркальным у других участников, которые чувствовали себя на 8, 11 и 13 лет старше своего хронологического возраста. Они имели повышенные риски смерти на 18, 25 и 29% соответственно.

Ученые предполагают, что так происходит, потому что люди с юношеским мировоззрением с большей вероятностью ведут здоровый образ жизни: придерживаются сбалансированного рациона, регулярно занимаются физическими нагрузками и являются социально активными. Субъективный возраст является индикатором модели физической активности, резюмируют ученые.