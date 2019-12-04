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Диетологи объяснили, как молниеносно похудеть на сыре

Диетологи объяснили, как молниеносно похудеть на сыре
03:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Диетологи отмечают, что завтракать при сырной диете необходимо не позднее восьми часов утра.

Лишний вес – большая проблема современного человека, особенно это касается жителей мегаполисов. Диетологи предлагают множество способов похудеть, однако новый метод быстро сбросить лишний вес не может не удивить.

Речь идет о так называемой сырной диете, которую специалисты приравнивают к белковой. При этом врачи подчеркивают – использовать в пищу в этом случае можно только нежирные сорта продукта.

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Диетологи отмечают, что завтракать при сырной диете необходимо не позднее восьми часов утра. Для похудения по такому методу потребуется около семи-десяти дней. Эксперты заверяют, что, употребляя в пищу нежирные сорта сыра, можно сбросить до десяти лишних килограммов, если распределить не более 2000 ккал на каждый день. При этом медики рекомендуют перед началом диеты обязательно обратиться за консультацией к специалистам.

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Диета, Похудение, Сыр, Сырная диета, Польза сыра, Свойства сыра.
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