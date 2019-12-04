Основные причины, почему постоянно хочется есть

1 Одно дело испытывать повышенный аппетит после тяжёлой тренировки или во время беременности и ПМС, совсем другое — чувствовать себя бездонной бочкой и хотеть есть уже через час после обеда. Чем чревато удовлетворение таких голодных позывов, догадаться несложно. Вы обезвожены Дефицит воды часто маскируется под голод, хотя на самом деле вашему организму просто не хватает жидкости. Путаница происходит в гипоталамусе — части мозга, где расположены центры голода, жажды и насыщения. Чтобы избежать этого, пейте воду с утра и перед каждым приёмом пищи. И если вы чувствуете, что опять проголодались, хотя ели совсем недавно, попробуйте выпить стакан воды и подождать 15 минут. Вполне может оказаться, что это именно то, что вам на самом деле было нужно.

2 Вы плохо спите Недостаток сна способствует повышению уровня грелина (гормон, стимулирующий аппетит) и снижению уровня лептина (он отвечает за чувство сытости). Недосып делает вас не только разбитым, раздражительным и рассеянным, но и голодным. Организм, предпринимая отчаянные попытки восстановить энергию, вызывает непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое, даже если вы совсем не голодны. Полноценные 7—8 часов сна нормализуют не только перепады настроения, но и уровень гормонов.

3 Вы едите много быстрых углеводов Нельзя так просто взять и съесть только один пончик и не потянуться за вторым. А где второй, там и третий, и пока в коробке есть хотя бы один пончик, остановиться невозможно. Так ваш организм реагирует на простые углеводы, которые вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, а затем его резкое падение. В результате организм требует углеводов для восстановления баланса, рука, в свою очередь, опять тянется за пирожным, круг замыкается. Чтобы не попасть в эту ловушку, избегайте простой углеводной пищи и включите в свой рацион продукты, богатые клетчаткой (миндаль, яблоки, киноа, семена чиа). И голод утолите, и полезные микроэлементы получите.

4 Вы нервничаете Если попытаться перечислить все побочные свойства стресса, то на это уйдёт не один десяток часов и сотни нервных клеток. Мало того что он приводит к депрессиям и неврозам, так ему ещё под силу сделать вас совершенно ненасытным. Когда вы нервничаете, организм начинает усиленно вырабатывать гормоны стресса (адреналин и кортизол), тем самым давая сигнал мозгу, что вы в опасности, а значит, срочно нуждаетесь в энергии. В результате — зверский аппетит и сметённые подчистую продукты с полок холодильника. Если всё время идти на поводу у стресса и действовать согласно сиюминутному импульсу, то велик риск не только растолстеть, поссориться с друзьями и впасть в депрессию, но и напрочь утратить контроль над собственной жизнью. Стресс в жизни неизбежен, но мы всё-таки за менее калорийные и более созидательные способы борьбы с ним: например йогу и бег.

5 Вы пьёте много алкоголя Бокал вина за ужином не только помогает расслабиться и стряхнуть с себя дневную суету, но и в разы усиливает аппетит. В результате человек съедает значительно больше, чем планировал. Вывод из этого напрашивается сам собой: если хотите обуздать и контролировать аппетит, с алкоголем вам точно не по пути. Учёные подтверждают этот вывод, доказывая, что люди употребляют значительно больше пищи после того, как выпьют алкогольные напитки. Это во многом связано с первым пунктом, а именно со свойством алкоголя обезвоживать организм. И вместо того чтобы выпить воды, человек берёт вторую порцию, думая, что не наелся.

6 Вам не хватает белка Белок, в отличие от простых углеводов, которые только раззадоривают аппетит, пролонгирует ощущение сытости и способствует подавлению чувства голода. Популярность протеиновых диет во многом связана именно с этими свойствами белка. В больших количествах он содержится в греческом йогурте, яйцах и постном мясе. Добавляя в свой рацион эти продукты, вы не только получите жизненно необходимые аминокислоты, но и забудете, что такое постоянный голод.

7 Вы потребляете мало жиров Ненасыщенные жиры благодаря высокому содержанию омега-3 и омега-6 кислот снижают уровень холестерина, спасают от тромбов, оказывают антиоксидантный эффект и наравне с белками надолго избавляют от чувства голода. Больше всего ненасыщенных жиров содержится в рыбе, масле и орехах, не забывайте про это, когда в следующий раз решите перекусить. Но и тут главное — мера: учёные установили, что ежедневная доля жиров не должна превышать 20—35 процентов от общего объёма потребляемых калорий.

8 Вы пропускаете приёмы пищи Большие промежутки между приёмами пищи приводят к всплеску гормона голода грелина, который посылает сигнал мозгу о том, что желудок пустой, а значит, существует вероятность голода. В результате вы получаете неконтролируемый аппетит и в следующий раз, когда сядете обедать или ужинать, съедите гораздо больше, чем на самом деле было нужно. Возьмите за правило есть каждые 3—4 часа и ни в коем случае не пропускать завтрак. И даже если с утра совсем ничего не хочется, уговорите себя съесть хотя бы немного йогурта, арахисового масла или половинку яблока, иначе к полудню аппетит разыграется не на шутку.

9 Вы окружены фотографиями еды Куда бы вы ни пришли, будь то выставка современного искусства или парк рядом с домом, первое, на что вы наткнётесь, будет фургончик, где за считанные минуты сделают домашний бургер. Вам крупно повезёт, если вы всё-таки доберётесь до прогулочной аллеи или музейного экспоната. Еда повсюду. Pinterest, Instagram, Facebook — основные трансляторы того, кто, где и что ест. Мир должен знать, что я ем. Конечно, в этом самом мире не происходит ровным счётом ничего интересного, поэтому давайте ещё раз посмотрим на это прекрасное фото яичницы с помидорами. Обработанные, продуманные до мелочей, «вкусные» фотографии способны разбудить поистине настоящий аппетит. Учёные установили, что при взгляде на изображения еды начинает вырабатываться грелин, и человек ощущает уже вполне реальный голод. Запахи действуют аналогичным способом. Конечно, полностью исключить просмотр фотографий с едой невозможно, но немного сократить их количество хотя бы в собственном медиапространстве вы можете.

10 Вы слишком быстро едите Существует проверенный и подтверждённый научными исследованиями способ не переедать — есть медленно и маленькими порциями. Смакуя каждый кусочек и тщательно его пережёвывая, вы постепенно снижаете аппетит и сокращаете общее количество съеденной пищи. Дело в том, что ощущение сытости наступает не сразу после еды, а спустя 15—20 минут. Желудку необходимо время, чтобы отправить сигнал мозгу с призывом остановиться, поэтому прежде чем брать вторую порцию, немного подождите.