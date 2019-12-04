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О какой болезни может говорить седина у мужчин

О какой болезни может говорить седина у мужчин
20:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Седые волосы связаны не только с определенными изменениями внешности, но и с вероятностью некоторых заболеваний.

Ученые из Каирского университета провели исследование, в котором приняли участие 545 взрослых мужчин.

Специалисты обнаружили: представители сильного пола с более седыми волосами чаще сталкивались с болезнями сердца и сосудов.

Результаты не зависели от возраста добровольцев.

Ученые оценивали распространенность и степень седины среди участников с ишемической болезнью сердца, как правило, связанной с атеросклерозом. Исследователи учли возраст и основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, диабет и курение.

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Исследование показало, что у участников с ишемической болезнью сердца волосы были более седыми. Кроме того, уровень кальцификации коронарных артерий у них оказался выше, чем у добровольцев без ишемической болезни сердца. По словам ученых, у атеросклероза и появления седины общие причины — нарушение процесса репарации ДНК, окислительный стресс, воспаление, гормональные изменения и старение клеток.

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Болезни, Здоровье, Заболевания, Седина, Седина у мужчин, Седые волосы, Советы медиков, О какой болезни может говорить седина у мужчин.
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