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Медики обнаружили новое полезное свойство йогурта

Медики обнаружили новое полезное свойство йогурта
06:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Йогурты необходимо употреблять два раза в день.

Ученые из Школы медицины в США определили, что употребление йогурта поможет преодолеть симптомы депрессии. Пробиотики воздействуют на те участки мозга, которые связаны с болью и эмоциями, снижая их активность.

Содержащиеся в этих молочных продуктах вещества поднимают настроение. Ученые говорят, что пробиотики меняют картину мира, воспринимаемую человеком: она ставится более яркой и радостной.

Полезные свойства йогурта

1. Биологически активные бактерии помогают восстановить микрофлору кишечника, улучшают пищеварение.

2. Йогурт богат кальцием, который обеспечивает нам здоровые кости, ногти, зубы и волосы, а также крепкие нервы и здоровый сон.

3. Уксусная и молочная кислоты, которые образуются после того, как йогурт попадает в ЖКТ, уничтожают гнилостные бактерии, которые живут в толстом кишечнике. Потому йогурт помогает улучшить иммунитет и замедляет процесс старения.

4. Йогурты отлично вписываются в любую диету благодаря низкому содержанию жиров.

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5. Ежедневное включение в рацион йогурта способствует выведению шлаков и токсинов из организма.

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