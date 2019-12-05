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Диетологи рассказали, как авокадо помогает худеть

Диетологи рассказали, как авокадо помогает худеть
03:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Авокадо усиливает ощущение сытости.

Если среди продуктов питания вы выбираете себе идеального помощника в деле похудения, то остановите выбор на авокадо. Оно насыщено хорошими жирами, клетчаткой, другими нутриентами и, в целом, это очень вкусный и полезный продукт.

Усиливает ощущение сытости. Авокадо богато клетчаткой, что на длительное время продлевает ощущение сытости и предотвращает переедания. А именно переедания является основной причиной набора лишнего веса.

Повышает метаболизм. Исследователи из США и многих других стран мира не раз приходили к выводу о том, что авокадо является причиной ускорения метаболизма, то есть процесса сжигания лишних калорий в организме.

Сжигает жир. В авокадо присутствуют мононенасыщенные жиры, которые увеличивают скорость сжигания лишнего жира в организме. Вот еще одна причина почаще налегать на этот очень полезный и нужный фрукт.

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Предотвращает метаболический синдром. Именно метаболический синдром является одной из причин возникновения нежелательных объемов лишнего веса. Авокадо является надежной профилактикой данной группы расстройств.

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Диета, Авокадо, Свойства авокадо, Польза авокадо, Как худеть с авокадо.
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