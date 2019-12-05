Не стоит пренебрегать здоровьем, работая за компьютером: ценные советы

Новости шоу бизнеса:Каким бы комфортным ни был офис, работа за компьютером может негативно сказаться на вашем здоровье.

Как уберечься? Эксперты рассказали об очень простых правилах, которые стоит соблюдать.

Перерывы – обязательны

Ваш самый большой враг – неподвижность. За компьютером вы сидите в одной и той же позе в течение всего дня. Кровообращение нарушается, мышцы затекают, суставы застаиваются. Когда это продолжается достаточно долго, вы начинаете постоянно испытывать усталость, затем начинаются проблемы с давлением, ущемления нервов и так далее.

Обезопасить себя от проблем со здоровьем довольно просто: обязательно делайте перерывы! Каждый час вставайте со своего рабочего места на 10-15 минут. Пройдитесь по офису, сделайте махи руками и ногами, покрутите шеей. Эти нехитрые действия разгонят кровь и разомнут застоявшиеся мышцы.

Физическая активность

Но не стоит ограничиваться парой упражнений в офисе: если вы целый день сидите за компьютером, то просто обязаны получать адекватную физическую нагрузку. Это может быть и зарядка с утра, и пробежка, и прогулки пешком. Планируйте свою жизнь так, чтобы ежедневно хотя бы 20 минут посвящать физической активности. Этим вы убережете себя от проблем с сердечно-сосудистой системой и пищеварением, от искривления позвоночника и преждевременной старости.

Профилактика синдрома воспаления запястного канала

Так мудрено называются боль, покалывание или онемение пальцев и запястья. Этот синдром знаком практически всем, кто работает за компьютером с мышкой или сенсорным экраном. Из-за повторяющихся движений и напряжения пальцев и запястья вы можете чувствовать боль в правой руке, пальцы могут неметь, суставы на них воспалиться. Для того чтобы этого не произошло, примите следующие меры.

Каждый вечер после работы смазывайте запястье и пальцы теплым касторовым маслом и делайте массаж этих зон.

Каждые 30 минут прерывайте работу на 2 минуты для того, чтобы сделать гимнастику для рук: сгибайте и разгибайте пальцы, делайте вращательные движения кистью.

Если у вас отекают пальцы рук, можно в эти перерывы просто положить руки на верхний экран монитора и подержать их так несколько минут.

Принимайте комплекс витамина В6: он способствует уменьшению воспаления и регенерации нервных окончаний.

Употребляйте продукты, богатые магнием: он помогает восстановиться мышцам пальцев.

Включите в свой комплекс утренней гимнастики простое упражнение. Исходное положение: руки в стороны, ладони смотрят вверх. Затем, не двигая плечами, переверните руки ладонями вниз. Повторите упражнение 10-30 раз.

Внимание на питание

Вам следует найти такую диету, которая соответствует вашему образу жизни. Поскольку вы мало двигаетесь, старайтесь, чтобы количество углеводов не зашкаливало – например, можно исключить сахар и сладкие булочки из рациона. В противном случае вы можете очень быстро столкнуться с проблемой лишнего веса, сбросить который при вашем режиме работы будет сложно.

Включите в рацион продукты, которые восстанавливают зрение: морковь, шпинат, чернику, тыкву, брокколи, рыбу и так далее.

Обязательно употребляйте продукты, которые активизируют пищеварение и спасут вас от запора.

Для перекусов используйте не углеводные, а белковые продукты, например, семечки или орехи.

Берегите зрение

Следите за тем, чтобы расстояние от компьютера до ваших глаз превышало 30 см. Примерно раз в полтора часа делайте гимнастику для глаз для того, чтобы расслабить глазной нерв и привести в тонус мышцы глаз. Это могут быть самые простые упражнения: скосите глаза влево-вправо, затем вверх-вниз; «нарисуйте» глазами круг в одну сторону, потом в другую; посмотрите на кончик своего носа, затем вдаль. Выполняйте эти упражнения по 8-10 раз каждое.

Полноценный сон

Если вы спите недостаточно, у вас не будет энергии, чтобы полноценно работать. Мало того: ваша иммунная система начнет давать сбои, вы будете часто болеть, а ведь в офисе обязательно найдется переносчик инфекции.

Старайтесь дома, после работы, не засиживаться за домашним компьютером и телевизором. Лучше за 1,5-2 часа до сна вовсе не смотреть в них.