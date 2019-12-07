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Самые лучшие источники антиоксидантов (Фото)

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Самые лучшие источники антиоксидантов (Фото)
03:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Человеческий организм превращает кислород в энергию. Во время этого процесса образуются свободные радикалы, которые повреждают наши клетки.

  • 1

    Загрязнение воздуха, выхлопные газы, табачный дым, алкоголь, химические консерванты, лекарственные препараты, стресс — все это способствует образованию свободных радикалов. Если их накопиться в организме слишком много люди начинают болеть. К счастью, природа создала эффективное оружие – это антиоксиданты. Но где же их взять?

    Фрукты и овощи богаты бета-каротином и витамином С. Это и есть антиоксиданты, которыми богаты: брокколи, цветная капуста, сладкий перец, петрушка, помидоры, шпинат, салат, красные и черные бобы, зеленый горошек, фасоль, капуста, морковь, тыква, красный и желтый лук, сырой чеснок. Фрукты и цитрусовые, клубника, красный виноград, яблоки, ягоды и плоды шиповника.

    Мед

    Мед — это настоящая бомба антиоксидантов, большинство которых содержат темные сорта меда из гречихи, нектар (в них антиаксидантов в два раза больше, чем в светлом меде из акации и липы).

  • 2

    Яйца

    Они являются отличным источником антиоксидантов, потому что яйца содержат большое количество лютеина и, кроме того хорошо усваиваются. Это возможно потому, что желток содержит жиры, которые способствуют накоплению лютеина. Лютеин также защищает глаза.

  • 3

    Растительные жиры

    Оливковое и рапсовое масло содержат много веществ с антиоксидантным действием: полифенолы, бета-каротин и витамин Е. благодаря этому растительные масла обладают противовоспалительными свойствами.

  • 4

    Цельное зерно

    Знаете ли вы, что все хлебобулочные изделия из цельнозерновой пшеницы содержит в три раза больше антиоксидантов, чем все остальные? Это потому что они изготовлены из необработанной муки, которая богата полифенолами. Такие продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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