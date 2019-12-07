Самые лучшие источники антиоксидантов (Фото)

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Загрязнение воздуха, выхлопные газы, табачный дым, алкоголь, химические консерванты, лекарственные препараты, стресс — все это способствует образованию свободных радикалов. Если их накопиться в организме слишком много люди начинают болеть. К счастью, природа создала эффективное оружие – это антиоксиданты. Но где же их взять?

Фрукты и овощи богаты бета-каротином и витамином С. Это и есть антиоксиданты, которыми богаты: брокколи, цветная капуста, сладкий перец, петрушка, помидоры, шпинат, салат, красные и черные бобы, зеленый горошек, фасоль, капуста, морковь, тыква, красный и желтый лук, сырой чеснок. Фрукты и цитрусовые, клубника, красный виноград, яблоки, ягоды и плоды шиповника.

Мед

Мед — это настоящая бомба антиоксидантов, большинство которых содержат темные сорта меда из гречихи, нектар (в них антиаксидантов в два раза больше, чем в светлом меде из акации и липы).