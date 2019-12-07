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Эффективные натуральные средства, которые ускорят заживление шрамов

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Эффективные натуральные средства, которые ускорят заживление шрамов
02:02 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Шрамы появляются на коже из-за травм или хирургических операций.

  • 1

    Заживление кожи происходит за счет роста новых фибробластов, которые создают защитный барьер поверх раны.

    Многие люди хотят избавиться от шрамов, так как они портят внешний вид кожи и могут очень сильно бросаться в глаза.

    К счастью, есть множество натуральных средств, которые помогают сделать шрамы на коже практически невидимыми.

    Большинство натуральных средств очень эффективны, недорого стоят и не вызывают побочных эффектов.

    Кокосовая вода

    Кокосовая вода богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые глубоко питают кожу и помогают ей глубоко дышать.

    Кокосовая вода стимулирует образование коллагена и эластина, борется с дряблостью кожи и помогает нам избавиться от шрамов.

    Как ее использовать?

    Смочите ватный диск в кокосовой воде и приложите его к шраму.

    Повторяйте эту процедуру регулярно 2 раза в день.

  • 2

    Масло какао

    Незаменимые жирные кислоты и витамин Е, содержащиеся в масле какао, глубоко увлажняют кожу и ускоряют процесс заживления кожных тканей.

    Антиоксиданты, содержащиеся в масле какао, защищают кожу от агрессивного воздействия окружающей среды и уменьшают негативное воздействие свободных радикалов.

    Как его использовать?

    Нанесите небольшое количество какао-масла на кожу и подождите, пока оно полностью впитается.

    Используйте это средство регулярно 3 раза в день.

  • 3

    Картофель

    Картофель обладает противовоспалительными свойствами и содержит много антиоксидантов, а, впитываясь в кожу, он ускоряет процесс ее регенерации, уменьшая размер шрамов.

    Высокое содержание витаминов и минералов в картофеле оживляет ткани и помогает защитить их от опасных инфекционных возбудителей.

    Как его использовать?

    Натрите сырой картофель на терке и приложите получившуюся кашицу к месту шрама.

    Оставьте получившуюся маску на 30 минут и смойте теплой водой.

    Наносите ее каждый вечер перед сном.

  • 4

    Масло витамина Е

    Масло витамина Е содержит огромное количество антиоксидантов и стимулирует клеточную активность, ускоряя заживление шрамов.

    Витамин Е особенно полезен для сухой кожи с повреждениями, так как он отлично смягчает и увлажняет кожу и делает пятна и шрамы менее заметными.

    Как его использовать?

    Нанесите масло из капсулы витамина Е прямо на кожу.

    Помассируйте кожу кончиками пальцев, пока содержимое капсулы не впитается полностью.

    Проводите эту процедуру каждый вечер перед сном.

  • 5

    Оливковое масло

    Оливковое масло экстра верджин содержит витамины и полезные жиры, которые глубоко впитываются в кожу и ускоряют заживление поверхностных ран.

    Питательные вещества и антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, помогают нормализовать кислотно-щелочной баланс кожи и ускоряют заживление шрамов.

    Как его использовать?

    Смочите ватный диск в оливковом масле и приложите к шраму.

    Подождите, пока масло глубоко впитается в кожу.

    Используйте регулярно 3 раза в день.

  • 6

    Натуральный йогурт

    Натуральный йогурт содержит пробиотики, антиоксиданты и витамины, которые значительно улучшают состояние кожи даже при поверхностном использовании.

    Полезно использовать йогурт для борьбы с аллергическими реакциями и инфекциями.

    Также он отлично разглаживает шрамы и обесцвечивает пятна.

    Как его использовать?

    Нанесите небольшое количество натурального йогурта на кожу, оставьте на 30 минут и смойте холодной водой.

    Используйте его каждый день перед сном.

  • 7

    Мука из нута

    Мука из нута отлично оживляет кожу и освобождает ее от омертвевших клеток.

    Мука помогает избавить ткани от омертвевших клеток, стимулирует клеточную активность и ускоряет заживление шрамов.

    Антиоксиданты и витамины, содержащиеся в гороховой муке, улучшают состояние кожи и делают шрамы менее заметными.

    Как ее использовать?

    Смешайте гороховую муку с натуральным йогуртом или медом и нанесите получившуюся пасту на кожу.

    Подождите 30 минут и смойте прохладной водой.

    Используйте 2 раза в неделю каждый день.

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Здоровье, Лечение, Продукты питания, Народные средства, Советы медиков, Шрамы на теле, Как убрать шрамы на теле.
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