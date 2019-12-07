Эффективные натуральные средства, которые ускорят заживление шрамов

1 Заживление кожи происходит за счет роста новых фибробластов, которые создают защитный барьер поверх раны. Многие люди хотят избавиться от шрамов, так как они портят внешний вид кожи и могут очень сильно бросаться в глаза. К счастью, есть множество натуральных средств, которые помогают сделать шрамы на коже практически невидимыми. Большинство натуральных средств очень эффективны, недорого стоят и не вызывают побочных эффектов. Кокосовая вода Кокосовая вода богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые глубоко питают кожу и помогают ей глубоко дышать. Кокосовая вода стимулирует образование коллагена и эластина, борется с дряблостью кожи и помогает нам избавиться от шрамов. Как ее использовать? Смочите ватный диск в кокосовой воде и приложите его к шраму. Повторяйте эту процедуру регулярно 2 раза в день.

2 Масло какао Незаменимые жирные кислоты и витамин Е, содержащиеся в масле какао, глубоко увлажняют кожу и ускоряют процесс заживления кожных тканей. Антиоксиданты, содержащиеся в масле какао, защищают кожу от агрессивного воздействия окружающей среды и уменьшают негативное воздействие свободных радикалов. Как его использовать? Нанесите небольшое количество какао-масла на кожу и подождите, пока оно полностью впитается. Используйте это средство регулярно 3 раза в день.

3 Картофель Картофель обладает противовоспалительными свойствами и содержит много антиоксидантов, а, впитываясь в кожу, он ускоряет процесс ее регенерации, уменьшая размер шрамов. Высокое содержание витаминов и минералов в картофеле оживляет ткани и помогает защитить их от опасных инфекционных возбудителей. Как его использовать? Натрите сырой картофель на терке и приложите получившуюся кашицу к месту шрама. Оставьте получившуюся маску на 30 минут и смойте теплой водой. Наносите ее каждый вечер перед сном.

4 Масло витамина Е Масло витамина Е содержит огромное количество антиоксидантов и стимулирует клеточную активность, ускоряя заживление шрамов. Витамин Е особенно полезен для сухой кожи с повреждениями, так как он отлично смягчает и увлажняет кожу и делает пятна и шрамы менее заметными. Как его использовать? Нанесите масло из капсулы витамина Е прямо на кожу. Помассируйте кожу кончиками пальцев, пока содержимое капсулы не впитается полностью. Проводите эту процедуру каждый вечер перед сном.

5 Оливковое масло Оливковое масло экстра верджин содержит витамины и полезные жиры, которые глубоко впитываются в кожу и ускоряют заживление поверхностных ран. Питательные вещества и антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, помогают нормализовать кислотно-щелочной баланс кожи и ускоряют заживление шрамов. Как его использовать? Смочите ватный диск в оливковом масле и приложите к шраму. Подождите, пока масло глубоко впитается в кожу. Используйте регулярно 3 раза в день.

6 Натуральный йогурт Натуральный йогурт содержит пробиотики, антиоксиданты и витамины, которые значительно улучшают состояние кожи даже при поверхностном использовании. Полезно использовать йогурт для борьбы с аллергическими реакциями и инфекциями. Также он отлично разглаживает шрамы и обесцвечивает пятна. Как его использовать? Нанесите небольшое количество натурального йогурта на кожу, оставьте на 30 минут и смойте холодной водой. Используйте его каждый день перед сном.