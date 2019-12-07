Эффективные натуральные средства, которые ускорят заживление шрамов

Заживление кожи происходит за счет роста новых фибробластов, которые создают защитный барьер поверх раны.
Многие люди хотят избавиться от шрамов, так как они портят внешний вид кожи и могут очень сильно бросаться в глаза.
К счастью, есть множество натуральных средств, которые помогают сделать шрамы на коже практически невидимыми.
Большинство натуральных средств очень эффективны, недорого стоят и не вызывают побочных эффектов.
Кокосовая вода
Кокосовая вода богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые глубоко питают кожу и помогают ей глубоко дышать.
Кокосовая вода стимулирует образование коллагена и эластина, борется с дряблостью кожи и помогает нам избавиться от шрамов.
Как ее использовать?
Смочите ватный диск в кокосовой воде и приложите его к шраму.
Повторяйте эту процедуру регулярно 2 раза в день.
Масло какао
Незаменимые жирные кислоты и витамин Е, содержащиеся в масле какао, глубоко увлажняют кожу и ускоряют процесс заживления кожных тканей.
Антиоксиданты, содержащиеся в масле какао, защищают кожу от агрессивного воздействия окружающей среды и уменьшают негативное воздействие свободных радикалов.
Как его использовать?
Нанесите небольшое количество какао-масла на кожу и подождите, пока оно полностью впитается.
Используйте это средство регулярно 3 раза в день.
Картофель
Картофель обладает противовоспалительными свойствами и содержит много антиоксидантов, а, впитываясь в кожу, он ускоряет процесс ее регенерации, уменьшая размер шрамов.
Высокое содержание витаминов и минералов в картофеле оживляет ткани и помогает защитить их от опасных инфекционных возбудителей.
Как его использовать?
Натрите сырой картофель на терке и приложите получившуюся кашицу к месту шрама.
Оставьте получившуюся маску на 30 минут и смойте теплой водой.
Наносите ее каждый вечер перед сном.
Масло витамина Е
Масло витамина Е содержит огромное количество антиоксидантов и стимулирует клеточную активность, ускоряя заживление шрамов.
Витамин Е особенно полезен для сухой кожи с повреждениями, так как он отлично смягчает и увлажняет кожу и делает пятна и шрамы менее заметными.
Как его использовать?
Нанесите масло из капсулы витамина Е прямо на кожу.
Помассируйте кожу кончиками пальцев, пока содержимое капсулы не впитается полностью.
Проводите эту процедуру каждый вечер перед сном.
Оливковое масло
Оливковое масло экстра верджин содержит витамины и полезные жиры, которые глубоко впитываются в кожу и ускоряют заживление поверхностных ран.
Питательные вещества и антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, помогают нормализовать кислотно-щелочной баланс кожи и ускоряют заживление шрамов.
Как его использовать?
Смочите ватный диск в оливковом масле и приложите к шраму.
Подождите, пока масло глубоко впитается в кожу.
Используйте регулярно 3 раза в день.
Натуральный йогурт
Натуральный йогурт содержит пробиотики, антиоксиданты и витамины, которые значительно улучшают состояние кожи даже при поверхностном использовании.
Полезно использовать йогурт для борьбы с аллергическими реакциями и инфекциями.
Также он отлично разглаживает шрамы и обесцвечивает пятна.
Как его использовать?
Нанесите небольшое количество натурального йогурта на кожу, оставьте на 30 минут и смойте холодной водой.
Используйте его каждый день перед сном.
Мука из нута
Мука из нута отлично оживляет кожу и освобождает ее от омертвевших клеток.
Мука помогает избавить ткани от омертвевших клеток, стимулирует клеточную активность и ускоряет заживление шрамов.
Антиоксиданты и витамины, содержащиеся в гороховой муке, улучшают состояние кожи и делают шрамы менее заметными.
Как ее использовать?
Смешайте гороховую муку с натуральным йогуртом или медом и нанесите получившуюся пасту на кожу.
Подождите 30 минут и смойте прохладной водой.
Используйте 2 раза в неделю каждый день.