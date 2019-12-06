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Обнаружена неожиданная причина утренней усталости

Обнаружена неожиданная причина утренней усталости
13:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Усталость утром – ощущение не слишком приятное, особенно если вы прилагаете усилия, чтобы чувствовать себя хорошо.

Эксперты советуют больше времени проводить на свежем воздухе.

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, из-за чего утром после сна человек может чувствовать себя уставшим.

Ученые провели исследование, которое помогло установить, почему по утрам многие люди чувствуют себя уставшими, несмотря на то, что накануне они были бодрыми и энергичными. Оказалось, что всему виной искусственное освещение. Оно дает возможность людям продлить свой рабочий день и ложиться спать поздно ночью, а из-за этого нарушаются естественные биоритмы.

Как понизить кислотность желудка?

Гормон мелатонин, который является регулятором суточных ритмов, при пробуждении остается на высоком уровне еще в течении нескольких часов. Именно поэтому люди испытывают по утрам чувство усталости.

Чтобы восстановить работу внутренних часов, исследователи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.

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Здоровье, Усталость, Советы медиков, Утренняя усталость.
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