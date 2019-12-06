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Что говорят медики о бокале шампанского: польза или вред?

Что говорят медики о бокале шампанского: польза или вред?
21:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Шампанское полезно для сердца, давления и секса.

От более качественного секса до профилактики инфарктов и старческого слабоумия — эксперты рассказали о целительной силе шампанского. Оказалось, что этот популярный спиртной напиток содержит целый ряд ингредиентов, положительно влияющих на память, иммунитет и здоровье сердца.

Как стало известно, шампанское может быть очень полезным для здоровья. К примеру, оно содержит определенные химические вещества вроде фенольной кислоты, которые связаны с укреплением функции памяти, что показывают исследования. Фенольная кислота стабилизирует пространственное ориентирование, восприятие запахов и звуков. Она регулирует сигналы между нервными клетками. Тем самым, умеренное употребление шампанского является полезным для мозга и даже может обеспечивать некоторую защиту от старческого слабоумия.

После употребления шампанского в крови увеличивается выработка окиси азота, которая оказывает положительное воздействие на стенки артерий и снижает артериальное давление. Шампанское расслабляет кровеносные сосуды, увеличивая кровоток. Кроме того, этот напиток препятствует риску образования тромбов, а именно закупорки в крови являются главной причиной смертельно опасных инфарктов. Ещё в 1999 году исследование показало, что игристые вина содержат высокий уровень полифенолов, снижающих давление.

 

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Ещё одним приятным следствием расслабления кровеносных сосудов, к которому приводит шампанское, является более быстрая и устойчивая эрекция. Это делает шампанское напитком, который повышает качество сексуальной жизни. Наконец, в шампанском чуть меньше калорий (90-100 на бокал), чем в том же самом объеме вина.

Но всё равно необходимо помнить о том, что все полученные организмом калории необходимо сжигать. Конечно, шампанское не может быть альтернативой воды или сока, но крайне умеренное употребление данного спиртного напитка несет определенные преимущества для здоровья человека.

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Здоровье, Иммунитет, Давление, Медики, Шампанское, Польза, Игристое вино, Польза шампанского, Полезно для здоровья.
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