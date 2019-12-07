Скачать
Суббота, 07.12.2019
Закрытое заседание: президент Украины собрал СНБО
Закрытое заседание: президент Украины собрал СНБО
Зеленский назвал главное условие для проведения децентрализации
Зеленский назвал главное условие для проведения децентрализации
Украинский игрок Гента похвалил Александрию
Украинский игрок Гента похвалил Александрию
7 декабря - Катеринин день, Катерина-санниця
7 декабря - Катеринин день, Катерина-санниця

Шикарные локоны: что нужно есть для поддержания здоровья волос

Смотрите фото (3)
Шикарные локоны: что нужно есть для поддержания здоровья волос
09:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Питание оказывает большое влияние не только на рост, но и на блеск, силу и мягкость волос.

Чтобы иметь красивое тело и здоровую кожу, необходимо правильно питаться и ухаживать за ними. То же самое касается и волос.

Согласно исследованиям ученых, а также утверждениям трихологов, часто проблемы с волосами возникают из-за неправильного питания, вызывающего дефицит витаминов и минеральных веществ.

В частности, питание оказывает большое влияние не только на рост, но и на блеск, силу и мягкость волос. Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, необходимо включить в свой рацион три продукта.

Для густоты волос

Белок и коллаген – главные строительные материалы для красивых волос. Для того чтобы волосы были густыми и сияющими, нужно восполнить дефицит витамина С, а также включить в рацион яйца, мясо и рыбу – источники белка. Витамин С совместно с белком избавит волосы от ломкости, тусклости и выпадения.

Для сияния волос

Если волосам не хватает блеска и сияния, то стоит включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витамином B12 и железом. Для возобновления сияния волос специалисты рекомендуют включить в рацион, прежде всего, рыбу – например, лосось.

Эффективные методы восстановления волос

Для объемности волос

Для объема волос специалисты советуют употреблять миндаль, который содержит магний, ненасыщенные жирные кислоты и цинк – важные составляющие здоровых волос. Кроме того, миндаль помогает предотвратить дефицит альфа-линоленовой кислоты, который может привести к выпадению волос, хрупкости и сухости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Волосы, Объем, Здоровые волосы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Зеленский считает, что РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе
03 В ОПЕК+ решили снизить добычу нефти: на что это повлияет
04 "Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
05 Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранили двух украинских военных
На Донбассе ранили двух украинских военных
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
В Одессе продолжаются поисковые работы в сгоревшем колледже
В Одессе продолжаются поисковые работы в сгоревшем колледже
&quot;Мастер Шеф&quot; 9 сезон 15 выпуск: кто не сумел дойти до финишной прямой (Видео)
"Мастер Шеф" 9 сезон 15 выпуск: кто не сумел дойти до финишной прямой (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь