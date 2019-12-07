Шикарные локоны: что нужно есть для поддержания здоровья волос

Новости шоу бизнеса:Питание оказывает большое влияние не только на рост, но и на блеск, силу и мягкость волос.

Чтобы иметь красивое тело и здоровую кожу, необходимо правильно питаться и ухаживать за ними. То же самое касается и волос.

Согласно исследованиям ученых, а также утверждениям трихологов, часто проблемы с волосами возникают из-за неправильного питания, вызывающего дефицит витаминов и минеральных веществ.

В частности, питание оказывает большое влияние не только на рост, но и на блеск, силу и мягкость волос. Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, необходимо включить в свой рацион три продукта.

Для густоты волос

Белок и коллаген – главные строительные материалы для красивых волос. Для того чтобы волосы были густыми и сияющими, нужно восполнить дефицит витамина С, а также включить в рацион яйца, мясо и рыбу – источники белка. Витамин С совместно с белком избавит волосы от ломкости, тусклости и выпадения.

Для сияния волос

Если волосам не хватает блеска и сияния, то стоит включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витамином B12 и железом. Для возобновления сияния волос специалисты рекомендуют включить в рацион, прежде всего, рыбу – например, лосось.

Для объемности волос

Для объема волос специалисты советуют употреблять миндаль, который содержит магний, ненасыщенные жирные кислоты и цинк – важные составляющие здоровых волос. Кроме того, миндаль помогает предотвратить дефицит альфа-линоленовой кислоты, который может привести к выпадению волос, хрупкости и сухости.