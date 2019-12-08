Эти продукты - ваши враги, если вы хотите преодолеть депрессию (Фото)

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Чтобы избавиться от стресса и подавленного настроение многие прибегают к заеданию своих проблем или употреблению алкоголя. Но, на самом же деле это дает только временный эффект, после чего настроение становится еще хуже. Об этом рассказала нью-йоркский диетолог Керри Глассман. Она назвала пять популярных продуктов, которые не помогают справиться с депрессией.

Сладости

Как утверждает диетолог, при употреблении сладостей в крови поднимается уровень сахара, что на время улучшает настроение. Но как только он падает – эмоциональное состояние ухудшается. Эксперт предлагает заменить шоколад и печенье фруктами.