Скачать
Суббота, 07.12.2019
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
"Против сдачи России Беларуси": в Киеве сожгли портрет Путина и российский флаг
"Против сдачи России Беларуси": в Киеве сожгли портрет Путина и российский флаг
Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)
Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"

Простые продукты, которые помогут вашей коже сиять

Смотрите фото (4)
Простые продукты, которые помогут вашей коже сиять
17:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Фрукты и зерновые доставляют в организм вещества, повышающие уровень энергии в клетках. От которого, между прочим, напрямую зависят наши молодость и красота.

Чем выше энергетический потенциал клеток, тем лучше протекают все биохимические процессы и тем дальше начало старения. Какие продукты помогают наполнить кожу энергией?

Бурый рис. В нем много магния, который принимает непосредственное участие в производстве нашим организмом энергии. Рис хорошо использовать в качестве гарнира к рыбе, птице и нежирному мясу, а также дополнять овощами.

Шпинат. Для энергетического обмена организму необходимо железо. А один из лучших источников железа – зеленые листья шпината. Употребляя их, не забывайте сбрызгивать лимонным соком – так железо будет усваиваться лучше.

Бобовые – источник сложных углеводов, которые поддерживают оптимальный энергетический уровень в организме в течение дня. Кроме того, ценны бобовые и растительным белком.

Жирная рыба. Чтобы в клетках кожи было достаточно энергии, нужно, чтобы в организм поступало необходимое количество незаменимых жирных кислот типа омега-3. Жирные сорта рыбы в качестве источника этих веществ – лучший выбор.

Бананы. В их составе много фруктозы и глюкозы, которые насыщают организм энергией, а также клетчатки – она помогает оптимально расходовать энергию углеводов. Если съесть банан утром в дополнение к каше, энергии хватит до обеда.

Самые лучшие источники антиоксидантов (Фото)

Мед – отличное средство против усталости. Десертная ложка меда бодрит не хуже целой банки энергетика. Ну и для клеток кожи медовое угощение – настоящий эликсир молодости.

Яблоки богаты пектином – пищевыми волокнами, которые помогают организму постепенно усваивать энергию в течение дня и выводят шлаки. Яблоко с ломтиком соленого сыра – лучший перекус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Питание, Зерновые, Продукты, Фрукты, Еда, Энергия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 "Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
05 Итоги дня 6 декабря: Зеленский подтвердил встречу с Путиным, День ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
&quot;Нормандский саммит&quot;: в ОПУ проходит заседание СНБО
"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО
Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород
Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь