Неожиданно: бессонница повышает риск инфаркта и инсульта

Новости шоу бизнеса:Бессонница меняет метаболизм и эндокринную функцию организма.

Человек, страдающий постоянными бессонницами, имеет повышенный риск развития сердечного приступа или инсульта. Об этом говорит новое исследование ученых из Китайского медицинского университета.

Сон имеет важное значение для биологического восстановления человека и занимает около трети нашей жизни, однако при этом все больше и больше людей в современном мире жалуются на бессонницу, — говорит Цяо Он, научный сотрудник Китайского медицинского университета, и в доказательство приводит пример:

В одной только Германии треть от общей численности населения страны страдает симптомами бессонницы.

Еще ранее, до исследования китайских ученых, была обнаружена связь между бессонницей и плохим состоянием здоровья человека. Однако на этот раз ученые впервые рассмотрели и доказали связь между бессонницей и болезнями сердечно-сосудистой системы. В частности, инфарктом и инсультом.

Авторы проанализировали показатели здоровья 160 867 людей, которые заполняли специальные анкеты, рассказывая о своих проблемах со сном. В итоге были выявлены существенные связи между сном и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Мы обнаружили, что трудности при засыпании, проблемы с поддержанием сна и, как следствие, отсутствие восстановительной ночной терапии, испытывают 27 процентов респондентов. Еще 11 процентов страдают бессонницей постоянно — а значит, они имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Еще 18 процентов, согласно их медицинским показателям, рискуют получить инсульт.

Бессонница меняет метаболизм и эндокринную функцию организма, увеличивает симпатическую активацию, повышает артериальное давление и уровень провоспалительных и воспалительных цитокинов — а все это, тем более вкупе, является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — болезни сердца и сосудов, ним относятся ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь и инсульт, болезни периферических сосудов, хроническая сердечная недостаточность, стенокардия и аритмия.

Ежегодно от ССЗ в мире умирают 17-18 млн человек, в первую очередь от осложнений ишемической болезни сердца (ИБС). По уровню смертности от ИБС наша страна занимает одно из лидирующих мест.

Исследование также показало, что женщины с симптомами бессонницы имеют риск инфаркта и инсульта выше. Однако, по словам Цяо Он, эта разница не столь значима:

Я бы не стал делать окончательный вывод, что недостаток сна является более опасным для женщин. Мы знаем, что женщины более склонны к бессоннице из-за различий в генетике, половых гормонах, повышенной предрасположенности к стрессам и их (женщин) реакции на стрессовые ситуации.

Исследование было опубликовано в Европейском журнале профилактической кардиологии.