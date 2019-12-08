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Магнитные бури в декабре 2019 года: когда и насколько сильные

Магнитные бури в декабре 2019 года: когда и насколько сильные
11:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Колебания магнитного поля будут умеренными в течение всего месяца.

В течение последнего месяца года ожидается всего четыре магнитные бури разной степени, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. 

Когда ждать магнитные бури в декабре

3 декабря уже была одна магнитная буря средней тяжести, но ученые прогнозируют, что 26 и 29 декабря следует ожидать сильных  бурь.

28 декабря будут слабые колебания магнитного поля.

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Влияние магнитных бурь на здоровье людей

Часто люди жалуются на головную боль и плохое самочувствие во время магнитных бурь.

У некоторых людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, повышается артериальное давление, обостряются хронические заболевания.

Однако, ни одно исследование не смогло подтвердить связь плохого самочувствия людей с колебаниями магнитного поля.

Как уберечься от влияния магнитных колебаний

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, специалисты рекомендуют максимально снизить риск возникновения стрессовых ситуаций, увеличить время отдыха и полноценного сна, а также придерживаться сбалансированного режима питания и пить достаточное количество воды.

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Это простейшие рекомендации. Однако, если вы все же чувствуете себя плохо, Здоровье 24 советует проверить состояние своего здоровья, чтобы понять действительно ли на вас влияют магнитные бури, ведь это могут быть симптомы других заболеваний.

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Здоровье, Самочувствие, Магнитные бури, Магнитные бури в декабре.
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