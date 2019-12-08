Как быстро избавиться от перхоти: лучшие народные методы

Новости шоу бизнеса:С таким расстройством волос, как перхоть, сталкивался почти каждый из нас.

Перхоть делает твои волосы сухими, их корни слабыми, и вся красота новой стрижки гаснет, когда голову покрывает перхоть. Однако как бороться с перхотью?

Как пишет эксперты, перхоть – это синдром, а значит, с ней можно бороться, и при этом довольно результативно.

Перхоть генерируется на коже, создавая некий слой коры, который затрудняет доступ воздуха к поверхности эпидермиса, под которым располагаются луковицы волос. В результате перхоти волосы становятся сухими и блеклыми.

Перхоть передается от человека к человеку, подобно вирусу. Использование одной расчески с человеком, у которого есть перхоть, может привести к появлению "снега на голове" и у вас.

Самый простой способ борьбы с перхотью – мытье головы мягкой ежедневной шампунью. Имеется множество специальных шампуней, которые созданы для устранения перхоти и шелушения кожи головы. Данный метод больше подойдет для людей с жирной перхотью. При мелкой сухой перхоти, кроме шампуня, не забывайте про витаминно-белковые диеты (витамины A, B, D), а также бетакаротин.

Но иногда ежедневный душ для головы не помогает. На это есть метод борьбы против перхоти: 2 столовые ложки тимьяна, 2 ст. л. розмарина и 2 ст. л. сушеного шалфея залить 500 мл кипяченой воды. Получившийся отвар остудить до температуры 25-30 градусов Цельсия и процедить. Отлить одну четверть стакана жидкости, и смешать с 1/4 стакана детского шампуня "без слез". Добавить к получившемуся раствору 12-15 капель эвкалипта и столько же эфирного масла лаванды. Смесь взболтать, после чего можно мыть голову получившимся средством против перхоти.

Для профилактики против перхоти волос употребляйте как можно чаще рыбу, печень и свежую морковь. И не забывайте, что чрезмерное применение кондиционеров для волос также может вызвать перхоть.