Съесть или не съесть: что влияет на желание поесть чего-то "вредного" (Фото)

1 Однако, как показывают исследования, зачастую все бывает совсем не так. Когда человек голоден, он обычно разу вспоминает о вредной пище и фастфуде. Вы наверняка знаете, каково это – испытывать непреодолимую тягу съесть что-нибудь. Как правило, речь идет о высококалорийных вредных продуктах. В результате возникают такие неприятности, как лишний вес и проблемы с пищеварением. Как не поддаться на соблазн и остаться верным здоровому питанию? Об этом и пойдет речь в данной статье. Откуда берется тяга к еде? Сегодня широкое распространение получила точка зрения о том, что организм способен сам сигнализировать, чего ему не хватает для правильного функционирования. Но так ли это на самом деле? Последние исследования показывают, что основные причины для тяги к еде скорее психологические.

2 Во власти рефлексов В начале XX века русский профессор Иван Павлов установил, что организм в ответ на определенные стимулы может начать предвкушать процесс употребления пищи. К примеру, ученый перед каждым кормлением подопытных собак звонил в колокольчик. Со временем этот звук стал вызывать у животных выделение желудочного сока. Это распространяется и на человека. Например, если во время своего любимого телешоу вы привыкли есть попкорн, то ваша тяга съесть это лакомство будет возникать каждый раз, когда вы будете смотреть передачу. Подобное поведение ни в коей мере не отражает то, что на самом деле требуется вашему организму.

3 Тяга к сладкому Вы наверняка замечали, как в середине рабочего дня всегда хочется чего-нибудь сладенького. При этом по выходным дням такого желания не возникает. Подобная реакция возникает под действием определенных внешних сигналов и факторов, а вовсе не потому, что вашему организму чего-то не хватает. Одним из самых распространенных пищевых пристрастий в современном мире является шоколад. Некоторые говорят, что тяга к этому продукту объясняется высоким содержанием в нем фенилэтиламина. Эта молекула способствует высвобождению таких веществ, как дофамин и серотонин. Однако доказано, что в молочных продуктах содержится более высокая концентрация этих молекул. К тому же, когда мы едим шоколад, ферменты расщепляют фенилэтиламин и большая часть его так и не достигает конечной цели. У женщин непреодолимая тяга к шоколаду может возникнуть в период критических дней. Считается, что этот продукт восстанавливает уровень железа в организме. Однако листовая зелень и красное мясо отличаются более высоким уровнем содержания этого микроэлемента и будут намного полезнее. К тому же если бы тягу к шоколаду вызывал гормональный эффект, то в период менопаузы она должна была бы прекратиться. Но этого не происходит. Поэтому, скорее всего, связь между ПМС и желанием съесть шоколада скорее психологическая.

4 Как стресс и плохое настроение влияют на потребление пищи? Согласно клиническим наблюдениям, негативное настроение и стресс могут вызвать неконтролируемое потребление вредных продуктов и даже стать причиной пищевого "запоя". В подобном поведении нет ничего общего с биологической потребностью в пище или физическим голодом. Данное поведение скорее можно отнести к виду психологического нарушения.

5 Из-за чего возникает неконтролируемое потребление пищи? Многие путают интуитивное питание и тягу к вредной пище. Человек может некорректно воспринимать потребности в различных продуктах питания. В этом случае еда воспринимается как способ улучшить настроение, а не как естественный источник питательных веществ и витаминов. В этом случае возникает психологическая необходимость съесть что-то вредное.

6 Манипуляции бактерий Как показывают научные исследования, бактерии, которые живут в нашем кишечнике, способны влиять на наши вкусовые пристрастия. Именно поэтому мы заменяем здоровое питание на вредные продукты, которые не дают никакой пользы нашему организму. Кишечные бактерии способны манипулировать нашим пищевым поведением, чтобы человек хотел употреблять то, что им нужно для нормального функционирования. Различные микробы, которые существуют в нашем кишечнике, предпочитают различные среды обитания, более или менее кислые. Все это влияет на состояние нашего кишечника. Кроме того, бактерии могут влиять на наше пищевое поведение, заставляя употреблять в пищу те продукты, которые нужны им для поддержания своей жизнедеятельности. Они способны посылать через блуждающий нерв сигналы в головной мозг о чувстве голода или недостатке питательных веществ, а при употреблении нужных им продуктов способствовать выработке серотонина. Также они способны влиять на вкусовое восприятие. Однако подобный тип питания может быть вреден. Некоторые виды бактерий способны вызвать серьезные болезни. Чтобы нормализовать бактериальную обстановку в кишечнике, необходима здоровая еда. При таком питании вы будете хотеть правильно питаться. Но если вы употребляете в пищу большое количество сложных углеводов и клетчатки, то, скорее всего, в вашем кишечнике будет культивироваться нездоровый микробиом.