Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Помощник Путина: Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры
Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры
СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
Жив ли "кенгуруш": Тина Кароль и Дан Балан возвращаются в "Голос страны"
Тина Кароль и Дан Балан возвращаются в "Голос страны"

Необходимо есть каждый день: почему яблоки настолько полезны

Необходимо есть каждый день: почему яблоки настолько полезны
21:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Яблоки являются лучшим продуктом для профилактики рака кишечника.

Регулярное употребление яблок снижает риск возникновения рака кишечника, утверждают польские исследователи.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 592 пациента с онкологическими заболеваниями и 765 здоровых людей.

Специалисты изучили рацион питания всех участников эксперимента. Оказалось, что риск возникновения рака кишечника снижался на 50% у тех, кто ел ежедневно больше одного яблока.

Будете удивлены: самые опасные для здоровья фрукты и ягоды

Яблоки содержат огромное количество гетероциклических кислородсодержащих соединений, которые не дают свободным радикалам повреждать ткани и препятствуют возникновению рака и размножению опухолевых клеток, утверждают исследователи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Яблоки, Польза, Рацион.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
02 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 9 декабря - приметы в Юрьев день
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Стража на Банковой&quot;: активисты остаются под ОПУ на ночь
"Стража на Банковой": активисты остаются под ОПУ на ночь
США отказали в визах почти половине украинцев
США отказали в визах почти половине украинцев
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Материнская&quot; сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
"Материнская" сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь