Врачи рассказали, чем опасны семена яблок

Новости шоу бизнеса:В семенах содержится амигдалин — генцибиозида нитрила миндальной кислоты.

Уверены, что, как минимум, в детстве вы задавались вопросом, можно ли есть яблоки вместе с косточками. Родители, скорее всего, отвечали вам отрицательно и пугали, что семена, попадая в желудок, дают ростки, поэтому внутри вас может вырасти целое дерево. И пускай взрослые вас обманывали, просто боясь, что вы подавитесь, риск для здоровья на самом деле существует. Семена яблок содержат синильную кислоту, которая, скапливаясь в желудке, выделяет смертельную отраву.

В семенах содержится амигдалин — генцибиозида нитрила миндальной кислоты. Это производное синильной кислоты. В организме амигдалин под воздействием фермента бета-глюкозидаза превращается в цианистый водород. Он токсичен для нас и может спровоцировать удушье.

Регулярный прием такой «дозы» цианистого водорода опасен тяжелыми сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниями, а также провоцирует головные боли и тошноту.

Но все не так страшно, как кажется. Смертельная дозировка составляет приблизительно 50 мг (это примерно 85 грамм или половина стакана яблочных семечек). Для этого надо за короткое время съесть более сотни яблок.

Не забывайте и о полезных витаминах и веществах яблок: в них содержится большое количество витаминов С, B1, B2, PP, E, железа и кальция. Они помогают при профилактике простудных заболеваний, стабилизируют кровяное давление и укрепляют зубы и кости. А если вы на диете, обратите особое внимание на этот фрукт: у него низкая калорийность, и он содержит клетчатку, которая долго усваивается организмом и дает чувство насыщения на продолжительный период времени.