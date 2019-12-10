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Диетолог назвал самый жиросжигающий продукт

Диетолог назвал самый жиросжигающий продукт
05:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Диетолог считает, что каждый желающий сбросить вес и привести тело в порядок должен включить в свой рацион обычную свеклу.

Овощ доступен каждому по ценовой категории и достаточно распространен в магазинах. Чтобы свекла давала положительный результат похудения, диетолог не рекомендует добавлять ее в салаты с майонезом и другими высококалорийными продуктами.

Эксперт отметил, что свекла содержит в себе большое количество полезных минералов, таких как фолиевая кислота, калий и йод.

Эти компоненты поддерживают здоровье сердца, улучшают обмен веществ и стабилизирует работу гормонов щитовидной железы. Фосфор, который также содержится в этом овоще, способствует высокому уровню энергичности.

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Диетолог отметила, что при регулярном употреблении свеклы, человек не будет больше страдать никакими жировыми отложениями. Эксперт считает, что свекла - это самый жиросжигающий продукт, который рекомендуется включать в рацион на осень.

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Свекла, Диета, Как похудеть, Польза свеклы, Свойства свеклы.
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