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Среда, 11.12.2019
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ТОП-5 продуктов для свежего дыхания

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ТОП-5 продуктов для свежего дыхания
00:16 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Избавиться от неприятного послевкусия поможет свежая зелень.

  • 1

    Освежить дыхание всегда можно при помощи жевательной резинки или специального спрея для полости рта, но что делать тем, кто отказался от этих вредных для здоровья продуктов.

    Укроп

    Если в обеденный перерыв ты подкрепилась каким-нибудь пикантным блюдом с резким запахом, съешь веточку укропа. Говорят, этот продукт способен преодолеть даже самый неприятный аромат.

  • 2

    Гвоздика

    Гвоздика также является отличным дезодорантом для полости рта. Чтобы избавиться от запаха чеснока или лука, пожуй «гвоздик» этого растения на протяжении нескольких минут.

  • 3

    Базилик и мята

    Не знаешь, как после дружеских посиделок замаскировать запах алкоголя? Да, это задача не из легких, но листики свежей мяты или базилика легко с ней справятся.

  • 4

    Имбирь

    На свидании или деловой встрече тебе не придется беспокоиться о запахе изо рта, если перед рандеву съесть немного свежего имбиря.

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Дыхание, Свежее дыхание, Советы медиков, Зелень Здоровье, Как сохранить свежее дыхание.
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