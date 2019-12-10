Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму

Новости шоу бизнеса:Несмотря на то, что данный фрукт богат витаминами, его необходимо с осторожностью есть тем, у кого есть некоторые заболевания.

В первую очередь, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

При камнях в почках, мочекаменной болезни и различных патологиях поджелудочной железы также противопоказана хурма.

В больших количествах есть этот фрукт нельзя и при диабете, достаточно одного плода в сутки, чтобы не спровоцировать значительное выделение инсулина в организме.

Неспелая хурма также вредит здоровью, так как в ней содержится много пектина и таниноподобных веществ, подчеркнул врач.

Это может привести к образованию в желудке инородных тел из частиц разных веществ.