Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму

В первую очередь, проблемы с желудочно-кишечным трактом.
При камнях в почках, мочекаменной болезни и различных патологиях поджелудочной железы также противопоказана хурма.
В больших количествах есть этот фрукт нельзя и при диабете, достаточно одного плода в сутки, чтобы не спровоцировать значительное выделение инсулина в организме.
Неспелая хурма также вредит здоровью, так как в ней содержится много пектина и таниноподобных веществ, подчеркнул врач.
Это может привести к образованию в желудке инородных тел из частиц разных веществ.