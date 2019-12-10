Не только сбивает температуру: найдено еще одно полезное свойство аспирина

Новости шоу бизнеса:Ученые из США обнаружили новое лечебное свойство обычного аспирина.

Американские ученые во время масштабного исследования выяснили, что небольшие дозы аспирина помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Аспирин является одним из самых распространенных медицинских препаратов в мире, ведь его выпускают под 60-ю разными названиями, но с одним химическим составом. Обычно таблетки аспирина используют для того, чтобы сбить высокую температуру, снять боль или подавить воспалительный процесс. Однако, ученые из США обнаружили еще одно лечебное свойство препарата.

Оказывается, что у людей, принимающих аспирин 1-3 раза в неделю снижается риск развития некоторых видов рака (рак толстой кишки или груди на 30%). Такие результаты были получены в ходе эксперимента, участие в котором приняли более 140 тыс. жителей, за состоянием здоровья которых наблюдали в течение 12 лет.

При этом, ученые уточнили, что положительные результаты касаются только тех людей, которые не страдают ожирением и другими "весовыми" проблемами. Для того, чтобы узнать, в чем состоит такая закономерность необходимы дополнительные исследования.