Топ 7 самых полезных продуктов для понижения давления

Сердечнососудистая система человека с возрастом в значительной степени изнашивается – на стенках сосудов скапливается холестерин, который со временем может привести к их закупорке и образованию тромбов.
Этот процесс можно предотвратить и даже обратить вспять с использованием всего семи трав и специй.
Чеснок - содержит аллицин – вещество,которое помогает снизить давление, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Корица - 250 мг. водорастворимой корицы в день снизит уровень сахара в крови от 13% до 23%, в течение нескольких недель.
Лук - содержит кверцетин – мощный антиоксидант, который эффективно защищает нас практически от всех заболеваний сердечнососудистой системы, и в первую очередь инсульта.
Оливки - 40 граммов оливково масла и уровень артериального давления понизиться на 50%.
Душица - содержит корвалол, который способен значительно уменьшить частоту сердечных сокращений и средний показатель артериального давления.
Боярышник - способен очищать стенки сосудов от залежей холестерина, улучшать кровообращения и снижать нагрузку на сердечную мышцу.
Кардамон - по результатам индийского исследования, употребление кардамона в виде порошка поможет снизить и даже нормализировать кровяное давление.