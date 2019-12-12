Скачать
Пятница, 13.12.2019
"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях
"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях
Нардепы хотят защитить должников от коллекторов
Нардепы хотят защитить должников от коллекторов
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"
Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"

Топ 7 самых полезных продуктов для понижения давления

Смотрите фото (8)
Топ 7 самых полезных продуктов для понижения давления
23:24 Чт, 12 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти специи быстро понизят кровяное давление.

  • 1

    Сердечнососудистая система человека с возрастом в значительной степени изнашивается – на стенках сосудов скапливается холестерин, который со временем может привести к их закупорке и образованию тромбов.

    Этот процесс можно предотвратить и даже обратить вспять с использованием всего семи трав и специй.

    Чеснок - содержит аллицин – вещество,которое помогает снизить давление, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

  • 2

    Корица - 250 мг. водорастворимой корицы в день снизит уровень сахара в крови от 13% до 23%, в течение нескольких недель.

  • 3

    Лук - содержит кверцетин – мощный антиоксидант, который эффективно защищает нас практически от всех заболеваний сердечнососудистой системы, и в первую очередь инсульта.

  • 4

    Оливки - 40 граммов оливково масла и уровень артериального давления понизиться на 50%.

  • 5

    Душица - содержит корвалол, который способен значительно уменьшить частоту сердечных сокращений и средний показатель артериального давления.

  • 6

    Боярышник - способен очищать стенки сосудов от залежей холестерина, улучшать кровообращения и снижать нагрузку на сердечную мышцу.

  • 7

    Кардамон - по результатам индийского исследования, употребление кардамона в виде порошка поможет снизить и даже нормализировать кровяное давление.

ТОП-5 продуктов для свежего дыхания

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Здоровье, Красота, Специи, Полезные советы, Снижение давления, Советы для здоровья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 Маникюр 2020: зимние варианты серебряного дизайна (Фото)
03 "Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
04 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря
05 Убийство Павла Шеремета: полиция задержала подозреваемых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
СМИ: Ельченко может стать следующим послом Украины в США
СМИ: Ельченко может стать следующим послом Украины в США
&quot;Единство - оно такое&quot;: Маруся Зверобой готова защищать &quot;Лису&quot; на суде
Маруся Зверобой готова защищать "Лису" на суде
Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют
Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь