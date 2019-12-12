Топ 7 самых полезных продуктов для понижения давления

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Сердечнососудистая система человека с возрастом в значительной степени изнашивается – на стенках сосудов скапливается холестерин, который со временем может привести к их закупорке и образованию тромбов.

Этот процесс можно предотвратить и даже обратить вспять с использованием всего семи трав и специй.

Чеснок - содержит аллицин – вещество,которое помогает снизить давление, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.