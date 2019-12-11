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Как снизить кровяное давление без лекарств?

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Как снизить кровяное давление без лекарств?
14:31 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые продукты очень полезны для сердечно-сосудистой системы.

  • 1

    Сердечнососудистая система человека с возрастом в значительной степени изнашивается – на стенках сосудов скапливается холестерин, который со временем может привести к их закупорке и образованию тромбов.

    С годами таких мест скопления холестерина становится все больше и больше, и для того, чтобы должным образом удовлетворять потребности мышц и тканей в кислороде, сердцу приходится все сильнее сокращаться. Это приводит к повышению артериального давления, и риску развития основных заболеваний и расстройств сердечнососудистой системы. Этот процесс можно предотвратить и даже обратить вспять с использованием всего семи трав и специй.

    Чеснок

    Содержит аллицин – вещество, отличающиеся крайне мощными антибактериальными, антиоксидантными и антигипертоническими свойствами. Чеснок помогает снизить давление, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Немедленный эффект от употребления чеснока наступает в течение 5 часов после его употребления, и может продлиться в течение 9 часов.

  • 2

    Корица

    Здесь все подсчитано научно в ряде исследований. Уровень сахара в крови, равно как и показатель кровяного давления в результате приема 250 мг. водорастворимой корицы в день снизиться от 13% до 23%, в течение нескольких недель.

  • 3

    Лук

    Данный овощ содержит кверцетин – мощный антиоксидант, который эффективно защищает нас практически от всех заболеваний сердечнососудистой системы, и в первую очередь инсульта.

  • 4

    Оливки

    Это важный ингредиент средиземноморской диеты, которая считается одной из самых здоровых в мире. 40 граммов оливково масла и уровень артериального давления понизиться на 50%.

  • 5

    Душица

    Эта трава содержит соединение карвакрол .В исследовании группы турецких ученых, проведенном на животных было установлено, что карвакрол способен значительно уменьшить частоту сердечных сокращений, средний показатель артериального давления, а также систолическое и диастолическое давление крови.

  • 6

    Боярышник

    Экстракт этого растения хорошо известен всем сердечным больным – он реально способен очищать стенки сосудов от залежей холестерина, улучшать кровообращения и снижать нагрузку на сердечную мышцу.

  • 7

    Кардамон

    Индийские исследователи недавно собрали группу из 40 пациентов, страдающих от повышенного кровяного давления. Каждый представитель контрольной группы получал по 3 грамма кардамона в виде порошка ежедневно. По истечении 3-х месяцев уровень кровяного давления нормализовался полностью у 38 пациентов.

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Здоровье, Лекарства, Продукты, Давление, Специи, Кровяное давление, Советы медиков, Как снизить кровяное давление.
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