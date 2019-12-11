Как снизить кровяное давление без лекарств?

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Сердечнососудистая система человека с возрастом в значительной степени изнашивается – на стенках сосудов скапливается холестерин, который со временем может привести к их закупорке и образованию тромбов.

С годами таких мест скопления холестерина становится все больше и больше, и для того, чтобы должным образом удовлетворять потребности мышц и тканей в кислороде, сердцу приходится все сильнее сокращаться. Это приводит к повышению артериального давления, и риску развития основных заболеваний и расстройств сердечнососудистой системы. Этот процесс можно предотвратить и даже обратить вспять с использованием всего семи трав и специй.

Чеснок

Содержит аллицин – вещество, отличающиеся крайне мощными антибактериальными, антиоксидантными и антигипертоническими свойствами. Чеснок помогает снизить давление, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Немедленный эффект от употребления чеснока наступает в течение 5 часов после его употребления, и может продлиться в течение 9 часов.