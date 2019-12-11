Скачать
Среда, 11.12.2019
Языковые рекомендации "Венецианки": Ткаченко просит подготовить предложения
Языковые рекомендации "Венецианки": Ткаченко просит подготовить предложения
Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
Михайличенко: Не скажу, что в Динамо все хорошо и отлично, но я надеюсь на это
Михайличенко: Не скажу, что в Динамо все хорошо и отлично, но я надеюсь на это
"Один дома" перезапуск: кто сыграет в новой части культового фильма
"Один дома" перезапуск: кто сыграет в новой части культового фильма

"Чтоб молиться, любить и помнить": эта ароматная специя поможет улучшить память

"Чтоб молиться, любить и помнить": эта ароматная специя поможет улучшить память
18:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Розмарин широко известен как ароматная специя. Столетия назад Шекспир написал: "Розмарин – для хорошей памяти: чтоб молиться, любить и помнить".

Уже тогда люди знали о целебных свойствах этого растения. Современные ученые подтверждают, что розмарин обладает уникальными целебными свойствами в борьбе со старческим слабоумием и болезнью Альцгеймера.

Группа ученых во главе с Марком Моссом изучала влияние аромата эфирного масла розмарина на мозг человека. То, что они обнаружили – просто потрясающе.

Ученые установили взаимосвязь между вдыханием аромата этого растения и улучшением когнитивной функции мозга, особенно восстановлением памяти. Просто вдыхая запах эфирных масел розмарина, группа тестируемых показала улучшение результатов в разнообразных тестах на память и визуализацию.

Другое исследование показало, что люди, страдающие от старческого слабоумия и болезни Альцгеймера, почувствовали существенное улучшение состояния от ароматерапии розмарином.

"Все пациенты показали улучшенные результаты обследования после ароматерапии, в частности, больные Альцгеймером", — говорит один из ученых.

Оба исследования доказывают, что есть большая надежда на лечение старческого слабоумия и болезни Альцгеймера натуральным способом. Так что в следующий раз, когда вы почувствуете, что немного «тормозите», просто глубоко вдохните этот чудесный аромат, и ваши мысли немедленно прояснятся.

 Лавровый лист: самые лучшие свойства ароматной специи

Кроме того, розмарин обладает антисептическими, дезинфицирующими, противовоспалительными и даже противораковыми свойствами. Несколько капель розмаринового масла могут снять боль, улучшить кровообращение. Отвары из веток растения укрепляют волосы и улучшают их рост. Чай из розмарина повышает иммунитет и обладает противовоспалительным эффектом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Приправа, Розмарин, Специя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
03 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
04 Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
05 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Угрозы &quot;Голосу&quot;: комитет Рады обратился в НАПК
Угрозы "Голосу": комитет Рады обратился в НАПК
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни
Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь