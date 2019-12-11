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Среда, 11.12.2019
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BB или СС крем: какая между ними разница

BB или СС крем: какая между ними разница
19:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Дерматологи рассказали какой крем лучше и в чем они отличаются.

Нынче на рынке существует большой выбор косметических средств для кожи лица, в разнообразии которых очень легко растеряться.

О различии BB и СС крема рассказала врач дерматолог и косметолог Карина Лосенкова.

Самое главное отличие между ними заключается в том, что ВВ кремы - это улучшенные версии тональных средств, а СС кремы - корректоры, которые еще и тонируют.

Название BB-крема расшифровывается как beauty balm или blemish balm ("бьюти-бальзам" или "маскирующий бальзам"). Такие кремы нужно выбирать, если вы хотите придать лицу свежести и матовости, устранить легкую пигментацию.

ВВ-крем часто содержит защитные фильтры от солнечных лучей, а также может иметь компоненты, которые будут подсушивать воспалительные элементы. Это отличный вариант под макияж.

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СС крем расшифровывается как Сolor сontrol ("контроль цвета"). То есть задачей этого крема является именно скорректировать конкретные проблемы на лице: он отлично борется с желтизной и покраснением на коже.

Но если вы владелец жирной или проблемной кожи, то этот продукт не для вас, поскольку структура этого крема легче.

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Здоровье, Крем, BB крем, СС крем.
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