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Четверг, 12.12.2019
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Специалисты назвали продукты, какие не стоит давать детям

Специалисты назвали продукты, какие не стоит давать детям
01:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Наибольшую опасность, по замечанию экспертов, представляют чипсы и газировка.

Хотя реклама призывает покупать детям сладкую газированную воду, в действительности этот продукт может нанести вред неокрепшему организму. В нем содержится огромное количество сахара, а также искусственных добавок, способных вызвать ожирение и даже рак. Об этом сообщает volgonline.ru.

А чипсы вредны не только из-за своего состава. Хруст, по заверениям специалистов, тоже вызывает привыкание. И конечно, в чипсах полно трансжиров, ароматизаторов и всевозможных добавок.

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Помимо этого, детям не рекомендуется увлекаться колбасными изделиями, сосисками, сардельками. В их составе немало канцерогенов. Не стоит слишком часто баловать малышей сладостями, ведь в них, помимо сахара, есть трансжиры, которые могут вызвать резкие скачки глюкозы и спровоцировать плохую реакцию клеток на инсулин.

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Дети, Здоровье детей, Продукты которые нельзя давать детям.
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