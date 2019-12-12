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Четверг, 12.12.2019
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Ночной перекус: ТОП-9 безопасных продуктов, которые можно есть даже ночью

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Ночной перекус: ТОП-9 безопасных продуктов, которые можно есть даже ночью
00:02 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Продукты, которыми вы можете перекусить ночью и не навредить фигуре.

  • 1

    Признайтесь честно, ведь вам не раз приходилось утолять голод после 18, 20 и даже 22 часов? В этом нет ничего страшного! Главное, отдавать предпочтение продуктам, которые не навредят ни организму, ни фигуре.

    Ягоды

    Уже через несколько месяцев вы сможете баловать свой желудок сочными, сладкими и ароматными ягодами. В таком вкусном перекусе содержится минимальное количество сахара и калорий, а значит вам не нужно беспокоиться о том, что вы снова поправитесь.

  • 2

    Миндаль

    Среди всех разновидностей орехов миндаль по праву считается самым полезным. Он богат ценным витамином Е, жирными кислотами омега-3 и другими полезными микроэлементами. Будьте уверены, что съев перед сном 20 граммов миндаля, вы принесете своему организму исключительно пользу.

  • 3

    Индейка

    Мясо индейки славится высоким содержанием белка, витаминов и минералов. Доказано, что 150 граммов этого диетического мяса способны обеспечить организм человека суточной нормой витамина РР. Ко всему прочему, индейка легко усваивается организмом, так что вздутие живота и колики вам точно не страшны.

  • 4

    Спаржа

    Зеленая спаржа содержит ценные пробиотики, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, спаржа богата антиоксидантами, предупреждающими развитие многих заболеваний, среди которых эксперты выделяют преждевременное старение.

  • 5

    Хумус

    Закуску на основе нутового пюре также можно смело включать в список продуктов для позднего перекуса. Такая паста не содержит холестерина, а по содержанию белка может посоревноваться со многими продуктами. К тому же хумус отлично утоляет голод, а также насыщает организм железом и ненасыщенными жирными кислотами.

  • 6

    Греческий йогурт

    Как и спаржа, греческий йогурт обеспечивает правильную работу кишечника. Но прежде, чем бежать в магазин за этим продуктом, убедитесь в том, что для вашего организма он действительно полезен. Если вы часто сталкиваетесь со вздутием живота после употребления молочных продуктов, то от греческого йогурта перед сном лучше отказаться.

  • 7

    Авокадо

    Всего половины авокадо будет достаточно, чтобы утолить голод и обеспечить организм необходимой порцией полезных микроэлементов. Вот только злоупотреблять продуктом не стоит, ведь в 100 граммах плода содержится около 282 калорий.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Советы медиков.
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