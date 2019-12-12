Ночной перекус: ТОП-9 безопасных продуктов, которые можно есть даже ночью

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Признайтесь честно, ведь вам не раз приходилось утолять голод после 18, 20 и даже 22 часов? В этом нет ничего страшного! Главное, отдавать предпочтение продуктам, которые не навредят ни организму, ни фигуре.

Ягоды

Уже через несколько месяцев вы сможете баловать свой желудок сочными, сладкими и ароматными ягодами. В таком вкусном перекусе содержится минимальное количество сахара и калорий, а значит вам не нужно беспокоиться о том, что вы снова поправитесь.