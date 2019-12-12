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Четверг, 12.12.2019
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Шоколад или фрукты: что лучше и полезнее?

Шоколад или фрукты: что лучше и полезнее?
10:45 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Любители шоколада получили очередной аргумент в защиту своей страсти к сладкому.

Шоколад содержит большее количество антиоксидантов, чем фрукты и соки из них.

Что делает данное лакомство более полезным, чем различные фрукты, сообщили исследователи.

Ученые предупреждают, что в первую очередь речь идет о черном шоколаде, в составе которого содержится до 60 процентов какао-бобов. В ходе исследования специалисты изучили полезные свойства черного шоколада и ряда фруктов. Оказалось, что шоколад обладает большим количеством антиокислителей, что делает его более полезным с этой точки зрения.

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Эксперты советуют ежедневно съедать небольшое количество черного шоколада, а также все-таки не забывать о других полезных продуктах, таких как фрукты и овощи.

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Здоровье, Сладости, Шоколад, Фрукты, Польза фруктов, Польза шоколада, Советы медиков.
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