Шоколад или фрукты: что лучше и полезнее?

Новости шоу бизнеса:Любители шоколада получили очередной аргумент в защиту своей страсти к сладкому.

Шоколад содержит большее количество антиоксидантов, чем фрукты и соки из них.

Что делает данное лакомство более полезным, чем различные фрукты, сообщили исследователи.

Ученые предупреждают, что в первую очередь речь идет о черном шоколаде, в составе которого содержится до 60 процентов какао-бобов. В ходе исследования специалисты изучили полезные свойства черного шоколада и ряда фруктов. Оказалось, что шоколад обладает большим количеством антиокислителей, что делает его более полезным с этой точки зрения.

Эксперты советуют ежедневно съедать небольшое количество черного шоколада, а также все-таки не забывать о других полезных продуктах, таких как фрукты и овощи.