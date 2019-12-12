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Самые важные витамины для крепкого иммунитета

Самые важные витамины для крепкого иммунитета
14:54 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Витамины помогают не только при ослаблении иммунитета, но и при усиленной его работе.

Многие люди знают о том, что витамины способствуют укреплению иммунитета, но не все понимают, как именно это работает. В последнее время об иммунитете очень много пишут.

Это важнейшая система организма, которая защищает нас от разных "вражеских агентов", вирусов, бактерий и разрушенных клеток.

Иногда силы иммунитета понижаются, и тогда мы становимся восприимчивыми к простудным заболеваниям. Особенно заметно это у маленьких детей, которые начинают почти без остановки болеть после посещения детского сада, и тогда мамочки начинают паниковать. А причиной может быть всего лишь ослабление иммунитета. В такой ситуации могут понадобиться витамины для иммунитета – иммуномодуляторы, которые усиливают защитные силы организма и могут исправить ситуацию.

Витамин С, например, помогает устранять симптомы простуды благодаря укреплению стенок сосудов. Этот механизм и способствует повышению устойчивости организма к простудным заболеваниям.

Витамин А помогает защитить слизистые оболочки и кожу, делая их менее подверженными проникновению вирусов, а витамины группы В помогают улучшить функциональное состояние нервной системы и делают ее более устойчивой к стрессам.

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В случае возникновения аллергических реакций витамины могут уменьшить выброс гистамина тучными клетками (это вызывает покраснение и отек тканей).

Иногда люди говорят, что у них аллергия на витамины, но аллергическая реакция чаще бывает не на сами витамины, входящие в состав комплекса, а на неорганическое соединение, идущее в паре с минералом или витамином. Сульфатные соединения, например: сульфат магния, сульфат цинка или марганца отвечают за кожные высыпания.

Витамины также используют в качестве профилактики и лечения респираторно-вирусных заболеваний. Их назначают в осенне-зимний период, когда возрастает вероятность заболеть. Если принимать витамины в период восстановления организма после перенесенной простуды, это помогает быстрее восстановить силы и поправиться.

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Здоровье, Витамины, Иммунитет, Советы медиков, Как укрепить иммунитет, Самые важные витамины для иммунитета.
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