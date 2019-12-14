Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства

Из этих продуктов получаются не только вкусные блюда, они еще служат достойной заменой некоторых препаратов.
Овсяные хлопья
Специалисты рекомендуют употреблять овсяные хлопья, ведь в них содержится много антиоксидантов, витаминов Е и В, а также калий, магний и цинк.
Эти полезные вещества способны регулировать уровень холестерина в крови, а также предотвращают проблемы с сердцем и сосудами. Овсяные хлопья улучшают работу кишечно-желудочного тракта, очищая организм от шлаков и токсинов.Мед и имбирь
Эти продукты хорошо помогают при простудных заболеваниях, в частности бронхите.
Также эти продукты улучшают циркуляцию крови, снимают спазмы и положительно действуют на работу пищеварительной системы.
Капуста
Рекомендуют регулярно включать в рацион капусту, так она стимулирует метаболические процессы, очищает организм от вредных веществ, а также содержит антиоксиданты, предотвращающие развитие онкологических заболеваний.
Вареная картошка
Врачи советуют хотя бы раз в неделю употреблять вареную картошку, особенно людям, страдающим проблемами желчевыводящих путей.
Картофель содержит много полезных веществ и витаминов, поэтому уменьшает уровень "вредного" холестерина, а также ускоряет процессы пищеварения.