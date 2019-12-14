Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства

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Из этих продуктов получаются не только вкусные блюда, они еще служат достойной заменой некоторых препаратов.

Овсяные хлопья

Специалисты рекомендуют употреблять овсяные хлопья, ведь в них содержится много антиоксидантов, витаминов Е и В, а также калий, магний и цинк.