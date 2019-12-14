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Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства

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Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
00:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Список продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждой хозяйки.

  • 1

    Из этих продуктов получаются не только вкусные блюда, они еще служат достойной заменой некоторых препаратов. 

    Овсяные хлопья

    Специалисты рекомендуют употреблять овсяные хлопья, ведь в них содержится много антиоксидантов, витаминов Е и В, а также калий, магний и цинк.

  • 2

    Эти полезные вещества способны регулировать уровень холестерина в крови, а также предотвращают проблемы с сердцем и сосудами. Овсяные хлопья улучшают работу кишечно-желудочного тракта, очищая организм от шлаков и токсинов.Мед и имбирь

    Эти продукты хорошо помогают при простудных заболеваниях, в частности бронхите.

  • 3

    Также эти продукты улучшают циркуляцию крови, снимают спазмы и положительно действуют на работу пищеварительной системы.

    Капуста

    Рекомендуют регулярно включать в рацион капусту, так она стимулирует метаболические процессы, очищает организм от вредных веществ, а также содержит антиоксиданты, предотвращающие развитие онкологических заболеваний.

  • 4

    Вареная картошка 

    Врачи советуют хотя бы раз в неделю употреблять вареную картошку, особенно людям, страдающим проблемами желчевыводящих путей.

    Картофель содержит много полезных веществ и витаминов, поэтому уменьшает уровень "вредного" холестерина, а также ускоряет процессы пищеварения.

Продукты, которые сохранят кожу молодой и упругой (Фото)

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