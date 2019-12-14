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Что указывает на переизбыток токсинов в организме: основные симптомы

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Что указывает на переизбыток токсинов в организме: основные симптомы
16:42 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Даже если мы правильно питаемся и ведем здоровый образ жизни, в организме все равно могут накапливаться токсины.

Это негативно сказывается на состоянии нашего здоровья. Токсины поступают в наш организм вместе с веществами, содержащимися в пище, воде и воздухе.

Выделительные органы стимулируют выведение токсинов из организма, но часто мы слишком сильно перегружаем их, употребляя в пищу вредные продукты. Это негативно сказывается на нашем психическом и физическом здоровье.

Хотя очень часто сложно сказать наверняка, что наш организм страдает от интоксикации, есть некоторые явные сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Постоянная усталость

Когда организм пытается избавиться от токсинов, которые накапливаются в тканях, мы очень сильно устаем, даже если спим положенные 8 часов.

Усталость, трудности с концентрацией и постоянная сонливость — это достаточное причины для того, чтобы решить, что организм перегружен токсинами и поддержать его.

Постоянный набор веса

Похудение — это непростая задача, даже если мы придерживаемся сбалансированной диеты и выполняем физические упражнения.

Если, несмотря ни на что, вы продолжаете набирать вес, возможно, дело в гормональном дисбалансе.

Лишний вес может быть связан со множеством факторов, в том числе, с высоким уровнем токсинов, которые поступают в организм с пищей.

Запор

Кишечник — это очень важный канал, способствующий выведению токсинов из организма.

Запор — это явный признак интоксикации организма.

Он может негативно влиять на здоровье желудка, вызывать воспаление и сложности с усвоением питательных веществ.

Проблемы с кожей

Кожа быстрее всего отражает состояние нашей крови и тканей организма. Появление акне, сыпи и аллергических реакций — это явный признак того, что в нашем организме слишком много токсинов. Также на коже могут появляться отеки, темные круги, возможно обострение экземы и псориаза.

Повышенная температура тела

Этот симптом очень часто связан с интоксикацией печени. Это приводит к повышенной потливости, потому что наш организм пытается вывести токсины через кожу.

Постоянная головная боль

Токсины, которые накапливаются в крови, вредят нервной системе и вызывают негативные реакции, включая непрекращающиеся головные боли. Нервные ткани очень чувствительны к токсинам, поэтому реагируют болью.

Жир на животе

Выведение токсинов из организма способствует снижению веса, в противном случае жир может накапливаться на животе.

Это связано с тем, что токсины влияют на уровень глюкозы и холестерина в крови, а также увеличивают жировые отложения в области живота.

Камни в желчном пузыре

Появление камней в желчном пузыре может быть связано с повышенным содержанием токсинов в желчи.

Печень может начать высвобождать желчь в желчный пузырь, что может привести к закупорке протоков и образованию камней.

Вам знакомы эти симптомы? Тогда перестаньте питаться полуфабрикатами и увеличивайте количество воды, фруктов и овощей в своем рационе. Для лучшего результата попробуйте пройти очищающую диету, включив детокс-напитки в свой рацион.

Неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта, несмотря на тщательную гигиену, может быть связан с проблемами с пищеварением и накоплением токсинов в печени.

Токсины изменяют состояние желудочно-кишечного тракта и способствуют накоплению бактерий в полости рта, на зубах и деснах. Из-за избытка токсинов в крови язык покрывается желтоватым налетом, который также вызывает неприятный запах и инфекции.

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