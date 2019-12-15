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Очень вредно: почему не стоит ложиться спать с мокрыми волосами

Очень вредно: почему не стоит ложиться спать с мокрыми волосами
13:37 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи не рекомендуют женщинам ложиться спать с влажными волосами.

Казалось бы, в такой привычке нет ничего страшного, но эксперты привели весомые аргументы, доказывающие, что не нужно лениться сушить волосы перед сном.

Грибок и бактерии

Если вы привыкли ежедневно ложиться спасть с мокрой головой, следует знать, что ваша подушка впитывает влагу и не успевает нормально высохнуть. А влажная и теплая среда – это идеальное место для размножения бактерий и грибка. Они могут вызвать отслоения на коже, которые приведут к выпадению волос. Помимо этого, сами того не зная, вы будете дышать спорами грибка, который может вызвать аллергическую реакцию.

Перхоть

С перхотью сталкивается очень много людей. Причиной ее появления может стать сон с влажными волосами. Дело в том, что перхоть вызывает грибок, который активируется в определенных условиях (тепла и влаги) и запускает воспалительный процесс, в частности раздражает кожу и вызывает ее шелушение.

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Бессонница

Дискомфорт, который провоцирует грибок на коже головы может мешать нормальному отдыху. Если не предпринимать никаких мер, то перхоть приведет к потере волос, покраснениям и сильному зуду. Именно последний фактор может влиять на качество сна, ведь вы будете просыпаться с желанием, как можно скорее почесать голову.

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Здоровье, Волосы, Вред, Мокрые волосы.
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