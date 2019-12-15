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Можно ли беременным ряженку?

Можно ли беременным ряженку?
13:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ряженка, изготавливаемая из жирного топлёного молока, питательна, вкусна и полезна для большинства людей, в том числе для беременных женщин.

Этот кисломолочный продукт при правильном употреблении во время беременности способен принести ощутимую пользу не испытывающей проблем со здоровьем будущей маме, однако при некоторых патологиях употреблять ряженку ей не рекомендуется.

Несомненная польза этого кисломолочного напитка объясняется: весомым присутствием в нём кальция, необходимого для укрепления костной системы беременной и её развития у плода; наличием легкоусвояемых жиров, которые способны утолять голод, не оказывая излишней нагрузки на желудочно-кишечный тракт; способностью нейтрализовать яды и очищать желчный пузырь и почки; наличием макроэлементов, в первую очередь калия, которые оптимизируют деятельность сердечно-сосудистой системы, предотвращая образование тромбов и нормализуя работу сердечной мышцы;

Узнайте, когда можно при беременности: молоко, кофе с молоком, чай с молоком, мед с молоком. присутствием железа и магния, которые оказывают положительное влияние на формирование мышечных тканей будущего ребёнка; способностью продукта укреплять иммунную систему и в качестве натурального антибиотика помогать организму справляться с простудами, не используя вредных для беременных лекарственных препаратов; реальной возможностью нормализовать микрофлору в кишечнике и бороться с патогенными микроорганизмами; способностью заменять собой вредные для беременных химические косметические средства, служа основой для масок, улучшающих состояние кожи и волос.

Возможный вред При некоторых проблемах со здоровьем у беременной женщины употребление ряженки лучше отложить или вовсе исключить, если: имеется аллергическая реакция организма на молочный белок; в организме нарушен кальциевый обмен; наблюдается расстройство желудка, сопровождаемое диареей; повышена желудочная кислотность; воспалена поджелудочная железа; беременная женщина страдает избыточным весом.

Совместимы ли вегетарианство и беременность?

Ряженка при беременности: правила употребления Если нет противопоказаний, то беременным женщинам рекомендуется употреблять данный кисломолочный продукт следующим образом: он должен быть в рационе будущей мамы несколько раз в неделю; его можно употреблять и до приёма пищи, и после него; для улучшения переваривания продукта рекомендуется употреблять его с добавлением ягод, фруктов и овощей, а также бездрожжевых сухарей; оптимальное время употребления — за несколько часов перед сном. Важно! Поскольку ряженка не может храниться в распакованном виде при комнатной температуре дольше двух-трёх часов, по истечении этого времени употреблять её беременным женщинам не рекомендуется. Ряженка поможет сохранить здоровье беременной женщины и обеспечит будущего ребёнка необходимыми витаминами для нормального развития.

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Питание, Здоровье, Беременность, Вред, Польза, Ряженка.
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